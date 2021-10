Getest: de nieuwe iPad en iPad Mini: "Vlotter dan een veel duurdere iPhone 13 Pro"

Beginnen doen we met wat je meteen kunt zien en de namen ook al weggeven: de iPad heeft het vertrouwde formaat met een scherm van 10,2 inch, de iPad Mini is een stuk kleiner en handiger in gebruik met zijn 8,3 inch scherm. “Wanneer je ze in de hand neemt, valt meteen op dat de twee apparaten anders aanvoelen”, zegt Frank Everaardt. “De iPad heeft het vertrouwde ontwerp met afgeronde hoeken. De vormgeving van de iPad Mini is anders, met hoeken en een afwerking die wat weg hebben van de oudere iPhone 4 en 5.”

Alternatief voor laptop

Het formaat van de iPad is en blijft ideaal om digitaal de krant op te lezen en gewoon te internetten. De iPad kan ook gecombineerd worden met een speciale omslag van Apple met toetsenbord. Daarmee is het een compact en heel licht alternatief voor een laptop. “De iPad Mini is nog wat meer een meeneemapparaat dan de iPad”, gaat Frank Everaardt verder. “Dit model past ook prima in een kleine handtas. De vraag is wel een beetje waar dit product nog past op de markt, omdat telefoons steeds vaker een groot scherm hebben. Ter vergelijking: de iPhone Max heeft een scherm van 6,7 inch.”

Aansluitingen

Het verschil tussen beide nieuwe toestellen zie je ook bij de aansluitingen. Waar de iPad uitgerust is met Apple’s Lightning-aansluiting, is de iPad Mini voorzien van usb-c. “Waar het vroeger lastig was om bijvoorbeeld een geheugenstick te koppelen en bestanden uit te lezen, kun je dat met de nieuwe versies van het besturingssysteem iPadOS wél. We namen de proef op de som en koppelden de draadloze ontvanger van een toetsenbord en muis op de iPad Mini en dat werktelap probleemloos.” Aangezien je nu moeiteloos twee apps naast elkaar kunt gebruiken is een iPad tegenwoordig een stuk handiger voor professioneel of studiegebruik dan vroeger. Daarnaast kun je op de iPad Mini ook tekenen met de nieuwe Apple Pencil 2, die als potloodvorm fijn in de hand ligt.

Quote De nieuwe Ipad-mini laat de goedkopere gewone iPad ver achter zich. Op sommige punten is hij even snel of zelfs vlotter dan een veel duurdere iPhone 13 Pro Frank Everaardt, hoofdredacteur Hardware Info

Groot verschil: techniek

Het grootste verschil tussen de twee toestellen zie je niet op het zicht: de techniek. De iPad heeft een processor aan boord die vergelijkbaar is met de twee jaar oude iPhone 11, terwijl de iPad Mini over de chip uit de nieuwe iPhone 13 Pro beschikt, een telefoon die 1.159 euro kost. En dat terwijl de iPad Mini slechts 499 euro kost. “Heb je dus een oudere iPhone en wil je graag profiteren van de snelheid van de nieuwe chip? Dan is de iPad Mini een prima alternatief”, vindt Frank Everaardt.

Hét sterke punt van de nieuwe chip is de hoge grafische snelheid. De iPad Mini is dus ook een alternatief voor een draagbare spelcomputer. De accuwerktijd van beide versies is vrijwel gelijk: een uur of acht bij niet al te intensief gebruik kun je prima halen. “De nieuwe iPad mini is dankzij de snelle chip en usb-c aansluiting min of meer de iPad van de toekomst. De goede prestaties zorgen ervoor dat hij de goedkopere gewone iPad ver achter zich laat. Op sommige punten is hij even snel of zelfs vlotter dan een veel duurdere iPhone 13 Pro”, zegt Frank Everaardt.

Conclusie

“De iPad wordt steeds meer een alternatief voor een laptop. Je kunt nu apps naast elkaar gebruiken en ook met een muis en toetsenbord kunnen ze overweg. Als je creatief bent, kun je met een Apple Pencil ook tekenen, schilderen en je gedachten op digitaal papier zetten. De gewone iPad moet je kiezen als je het grotere formaat verkiest, anders is de iPad Mini een veel slimmere investering”, concludeert Frank Everaardt.

Vergelijk hieronder de prijzen van de nieuwe iPad en iPad mini

Ipad

iPad Mini

