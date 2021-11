Getest: de nieuwe generatie e-readers van Kobo: "Je kan er boeken mee beluisteren én notities in nemen"

Hardware InfoHet Japanse Rakuten, één van de grootste spelers in de markt van de e-readers, presenteert twee nieuwe toestellen. De grootste vernieuwing is dat beide apparaten werken met bluetooth, waardoor er ook audioboeken mee beluisterd kunnen worden. Hardware Info testte de Kobo Libra 2 en de Kobo Sage.

Wanneer je graag leest, is de kans groot dat je thuis een gigantische boekenkast hebt staan. Mooi als decoratie, maar niet altijd even handig. De laatste Harry Potter krijg je bijvoorbeeld niet ongeschonden in een handtas en wie in bad leest, moet constant vermijden dat er water op het boek spat.

Een kleine twintig jaar geleden kwam daar met de introductie van de e-readers verandering in. Toestellen die qua grootte op een gewone tablet lijken, maar die een bijzonder display hebben. Ze maken gebruik van ‘elektrische inkt’, een technologie die toelaat om schermen te creëren die op echt papier lijken. Daardoor doen de toestellen minder pijn aan de ogen én verbruiken ze minder energie.

De introductie van de Amazon Kindle in 2007 zorgde ervoor dat e-readers een echte productcategorie werden, en leidde al snel tot concurrenten. Drie jaar later kwam de eerste Kobo uit, een toestel dat onder andere compatibel is met de e-boeken die Bol.com verkoopt. Het Japanse conglomeraat Rakuten, dat sinds 2012 eigenaar van het bedrijf is, komt nu met twee nieuwe modellen: de Kobo Libra 2 en de Kobo Sage.

Kobo Libra 2 : van lezen naar luisteren

De Kobo Libra 2 is de opvolger van de Libra H2O en lijkt op het eerste gezicht vrijwel hetzelfde. Beide toestellen zijn waterdicht, hebben een scherm van 7 inch en kun je met één hand bedienen. Het grote verschil zit in de opslagcapaciteit (met 32GB goed voor zo’n 30.000 boeken) en in de bluetooth ondersteuning. Twee nieuwigheden die de Libra 2 laten inspelen op een belangrijke trend: luisterboeken.

Meer en meer mensen willen namelijk naar boeken luisteren. In de Verenigde Staten zet Amazon met Audible zwaar in op die trend en bij ons pakte Storytel deze zomer nog uit met een eigen e-reader die je met een koptelefoon kan verbinden. Met de Kobo Libra 2 luister je enkel naar luisterboeken van Kobo, maar de keuze is zeer uitgebreid. Enig minpunt: wanneer je naar een luisterboek luistert, kun je niet tegelijkertijd door je andere boeken bladeren.

Zeker horizontaal is de Libra 2 een zeer prettig toestel om boeken op te lezen, maar de reactiesnelheid van het scherm blijft wennen voor wie vooral tablets gebruikt. De nieuwste iPads van deze wereld lijken in niets op hun voorgangers, maar bij e-readers verloopt de innovatie een pak trager. Net als tien jaar geleden krijg je een glitch van een paar milliseconden wanneer je naar een ander scherm wil, waardoor de technologie wat achterhaald aanvoelt. Wie al een e-reader bezit en geen interesse in luisterboeken heeft, hoeft dus niet naar de winkel te snellen om dit toestel in huis te halen. Ben je van plan om een nieuwe e-reader te kopen, dan is de Libra 2 zeker een aanrader.

Volledig scherm Kobo Libra 2 © Hardware Info

Kobo Sage: schrijven in je boeken

Samen met de Libra 2 introduceerde Kobo nog een ander toestel: de Sage. Deze e-reader heeft een scherm van 8 inch en weegt 240 gram. De batterij houdt het al snel meer dan een week uit, wanneer je naar audioboeken luistert, is dat ongeveer 9 uur. Een handige oplossing om die levensduur uit te breiden, is de PowerCover, een hoes die je toestel onderweg kan opladen.

Het is niet het enige handige accessoire voor de Sage. Met de Styluspen kan je namelijk notities maken in je boeken of documenten die je onder andere via de Dropbox-ondersteuning op je e-reader plaatst. Het is een handige functie, maar wie vooral op zoek is naar een toestel om veel notities mee te nemen, koopt beter een reMarkable 2. Toch blijft de Sage een mooi toestel dat als één van de weinige e-readers toelaat om boeken te lezen, te beluisteren én er notities in te nemen.

Volledig scherm Kobo Sage © Hardware Info

