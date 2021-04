“Gestolen gegevens gelekt van meer dan 500 miljoen gebruikers van Facebook”

games ‘Knockout City’ is een soort 'Fortnite' met ballen

1 april Een multiplayergame puren uit de sufste bezigheid op de turnlessen of de jeugdbeweging: dat is wat nieuwe studio Velan van plan is met zijn eerste eigen game. We doken in de bètaversie, en praatten over de game met een medeoprichter van het bedrijf.