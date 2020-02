Gerucht: Apple kondigt op 31 maart nieuwe, veel goedkopere iPhone aan ADN

18 februari 2020

13u46

Bron: Belga 5 iHLN Apple zou zijn volgende iPhone op dinsdag 31 maart willen presenteren en op vrijdag 3 april willen uitbrengen. Dat meldt een Duitse Apple-fansite. Eerder gingen al geruchten dat de presentatie van de volgende iPhone in maart zou plaatsvinden.

Apple zou volgens iPhone-Ticker rond het evenement ook iOS 13.4 willen vrijgeven voor al bestaande apparaten. De Duitse site denkt dat de komende iPhone op vrijdag 3 april in de verkoop gaat, enkele dagen na de presentatie van de telefoon.

Het zou daarbij gaan om een nieuwe versie van de iPhone 8 met nieuwere onderdelen, zoals een nieuwe camera. Geruchten over deze ‘iPhone SE 2' of ‘iPhone 9' doen al maanden de ronde en onlangs verschenen ook afbeeldingen van de telefoon. Het toestel zou 400 dollar gaan kosten, omgerekend zo’n 360 euro.



Het zou gaan om een telefoon die exact lijkt op de iPhone 8 uit 2017, met een scherm van 4,7 inch en een enkele camera aan de achterkant. De exacte naam van de telefoon is nog onbekend. Apple kondigde de iPhone SE in maart 2016 aan. Dat toestel, gebaseerd op de iPhone 5, werd een groot succes.

