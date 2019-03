Geen 'one more thing' voor Apple: draadloos oplaadmatje geschrapt ttr

29 maart 2019

21u07

Bron: Business Insider 0 iHLN Apple annuleert de lancering van de langverwachte AirPower, de draadloze oplader waarmee je zowel je iPhone, je smartwatch als je draadloze oortjes tegelijkertijd kan opladen. Dat meldt Business Insider vandaag.

Het is intussen twee jaar geleden dat Apple de AirPower voor het eerst aankondigde tijdens de presentatie van de iPhone X en de iPhone 8. Het klonk als muziek in de oren van veel Apple-fans, want nooit eerder bracht het bedrijf een eigen draadloos oplaadstation uit. De plannen waren veelbelovend. Zo zou de lader sneller moeten zijn dan meeste andere draadloze alternatieven.

Sinds 2017 bleef het stil rond de AirPower, maar een afbeelding op de verpakking van de nieuwe AirPods deze week leek te suggereren dat fans niet lang meer zouden moeten wachten op het nieuwe product. Vandaag kondigde Apple echter aan dat de lancering alsnog wordt geannuleerd wegens technische problemen. Het oplaadstation zou te warm worden waardoor de toestellen oververhit kunnen raken, zo staat te lezen op de technologiewebsite TechCrunch.

“Na veel inspanningen hebben we vastgesteld dat de AirPower onze hoge normen niet zal halen, waardoor we het project hebben geannuleerd. We verontschuldigen ons bij de klanten die uitkeken naar deze lancering. We blijven geloven in een ‘draadloze’ toekomst en zetten hier dan ook verder op in”, zei Dan Riccio, senior vice president hardware engineering bij Apple, aan Business Insider.

Of er gewerkt wordt aan een nieuwe draadloze lader in een andere vorm, is niet bekend.

