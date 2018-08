Gedaan met klassieke vaste telefoonlijn in Frankrijk TTR

27 augustus 2018

11u46

Telecombedrijf Orange, de voormalige staatsmonopolist, stopt geleidelijk aan met de klassieke vaste lijn. Dat meldt 'Le Parisien'. Enkele via internet zal nog kunnen worden gebeld vanuit thuis.

'Le Parisien' heeft het over een historisch moment: 139 jaar nadat voor het eerst een telefoonlijn werd aangelegd in Parijs, zal op 15 november 2018 komaf worden gemaakt met die klassieke vaste lijn. Vanaf dat moment stopt Orange - het vroegere France Télécom - met de commercialisering van de klassieke vaste lijn. Nieuwe klanten of Fransen met verhuisplannen zullen geen gewone telefoonlijn meer kunnen aanvragen. Bellen zal voortaan moeten gebeuren met een 'box': een internetaansluiting.

Testen wezen al uit dat de overschakeling vlot verloopt, verzekert Orange. Het telecombedrijf zegt geen terughoudendheid te merken tegenover de technologie, en evenmin ongerustheid over de installatie. Voor oudere klanten zal een eenvoudig aanbod worden uitgewerkt, verzekert het bedrijf.

Versleten

In 2023 wordt de stekker volledig uitgetrokken: dan zal gemeente per gemeente komaf worden gemaakt met de klassieke vaste telefoonlijn en zullen alle klanten via een 'box' moeten telefoneren.

Volgens Orange is de klassieke technologie voor de vaste telefoonlijn inmiddels veertig jaar oud en versleten. Orange heeft het ook steeds moeilijker om onderdelen te vinden in geval van pannes.

Dat betekent niet dat de vaste lijn verdwijnt in Frankrijk, verzekert de Franse regering. Een vaste telefonielijn blijft deel uitmaken van de universele dienstverlening. Maar het staat Orange vrij om de technologie daarvoor te kiezen, zo klinkt het.