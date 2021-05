Gebannen van TikTok zoals dochter van Staf Coppens, wat nu? “Computersysteem beslist”

Waarom grijpt TikTok in?

Het account van Nora Coppens (11) werd permanent geblokkeerd na een zogezegde schending van de communityrichtlijnen. Een aanleiding geeft de familie Coppens niet, maar volgens de richtlijnen van TikTok mag het meisje geen account aanmaken, omdat ze nog geen 13 jaar is. Dat is de leeftijdsgrens voor de meeste sociale medianetwerken en “gewoon een wetgeving die TikTok volgt”, wijst Coudenys erop.

De sociale media-expert meent dat Nora Coppens van het platform werd gegooid omdat ze nog een kind is. TikTok maakt gebruik van een artificial intelligence-systeem dat herkent dat er kinderen in beeld zijn, zegt Coudenys. Komt een kind te vaak in beeld, dan wordt het account automatisch gedeletet. “Er komt hier geen menselijke inmenging aan te pas. Het is een computersysteem dat beslist.”

Volgens Coudenys worden zo massaal veel kinderaccounts verwijderd. Internationaal zijn er veel zorgen over de privacy van de vaak jonge gebruikers van de app. Het platform wil zich daarom als “de strengste van de klas” profileren wanneer het aankomt op de bescherming van kinderen, zegt Coudenys. Het filmpjesplatform heeft allicht heel wat perverts op z’n netwerk zitten. “Voor wie slechte bedoelingen heeft, is het heel makkelijk om kinderen op de app te vinden. Dus staat het algoritme bij TikTok zeer streng ingesteld.”

Toch is het vaak ook dubieus waar het sociaal medianetwerk de grens nu precies trekt. “De ene keer wordt een vrouw in bikini automatisch gedeletet en de andere keer staat er iemand in een string en is dat geen probleem.”

Kan je iets doen?

Wanneer TikTok een filmpje heeft verwijderd, geldt dat gewoon als een soort van waarschuwing. Je kan hiertegen beroep aantekenen, maar Coudenys waarschuwt: doe je dit meermaals, dan kan TikTok mogelijk meteen je hele account te schrappen. “Beroep aantekenen werkt dus niet altijd”, spreekt hij uit ervaring.

Eigenlijk kan je niks doen, vervolgt de vlogger. “Een meisje met 2.000 volgers heeft écht geen verhaal tegen TikTok. Als je verwijderd bent, heb je geen enkele manier om dat aan te kaarten.” Je kan proberen een mail te sturen, maar die zal nooit beantwoord worden.

TikTok telt meer dan een miljard gebruikers en is ontzettend populair bij de jeugd. “TikTok is the place to be en als je daar dan verwijderd wordt, is dat een ramp natuurlijk”, aldus Coudenys. “Kinderen trekken zich dat persoonlijk aan. De ouders zijn gefrustreerd en kwaad op TikTok. Ik snap dat, maar eigenlijk gaat het gewoon om een machine.”

Aan de wieg van TikTok staat het Chinese bedrijf ByteDance, dat heel goed is in het uitbouwen van technologieën. “Zij hebben daar een soort van artificiële intelligentie opgezet die de filmpjes analyseert en filtert. Er komt geen mens aan te pas”, herhaalt hij.

Helaas verdwijnen samen met het geblokkeerde account vaak ook veel mooie herinneringen die in een video waren gegoten. “De filmpjes zijn weg en de kinderen kunnen er niet meer aan.” Om dat te vermijden, adviseert Coudenys om de filmpjes ook op je telefoon op te slaan “zodat je nog een backup hebt wanneer je account verwijderd wordt”.

Nog een tip voor ouders die hun kind een TikTok-account willen geven: “Maak dat op jouw naam aan en houd het privé, enkel voor vrienden.”

Zijn Facebook en Instagram ook zo streng?

Neen, helemaal niet, vervolgt Coudenys. “Instagram is streng volgens puriteinse waarden in die zin dat er geen tepels in beeld mogen komen. Maar voor de rest mag je daar doen wat je wil.”

Op Facebook en Instagram wordt een gebruiker dan ook zelden verwijderd. “Die hebben dat beleid niet. Andere gebruikers kunnen wel content rapporteren en dan bestaat de kans wel dat je verwijderd wordt, maar dan moeten er al veel aanklachten zijn.” Deze netwerken mengen zich veel minder, duidt Coudenys.

Voor wie het te bont heeft gemaakt op Facebook of Instagram en toch gebannen wordt: een goedmaakberichtje zal net als bij TikTok weinig zoden aan de dijk zetten. Gewoon je tijd uitzitten, is Coudenys’ advies. “Een ban aankaarten bij zo’n wereldwijde bedrijven, dat is gewoon praktisch onmogelijk. Er is wel een helpdesk waar je iets naartoe kan sturen, maar deze bedrijven houden zich écht niet bezig met individuele accounts”, besluit de vlogger.

