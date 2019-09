Gat in beveiliging Android-telefoons ontdekt Simone van Zwienen

04 september 2019

21u37

Bron: AD.nl 0 iHLN Onderzoekers hebben een gat ontdekt in de beveiliging van Android, het meest gebruikte besturingssysteem voor telefoons ter wereld. Kwaadwillenden kunnen nietsvermoedende gebruikers om de tuin leiden en hun internetgedrag onderscheppen, zegt cyberbeveiliger Check Point.

Het probleem zit niet in Android zelf, maar in de manier waarop telefoonmakers Android gebruiken. Providers sturen soms sms-berichten waarmee gebruikers de instellingen van de telefoon aanpassen, zodat ze op het mobiele netwerk kunnen. Niet alle telefoons checken echter of het bericht wel echt van de provider komt. Mensen met kwade bedoelingen kunnen zich voordoen als provider en een vals bericht sturen. Daar is wat technische kennis voor nodig, maar het is niet bijzonder moeilijk, aldus Check Point.

Als een gebruiker in een nepbericht trapt, gaat al het dataverkeer van een telefoon via een server van de aanvaller. Die ziet dan alles wat iemand op een telefoon doet. “Stel dat je op Facebook kijkt, je mails leest, een ander ziet alles en heeft complete toegang tot al het internetverkeer. En kan dat niet alleen lezen, maar ook aanpassen”, zegt hoofdonderzoeker Yaniv Balmas van Check Point. En de mogelijkheden om die toegang te misbruiken, zijn eindeloos.



Er zijn geen aanwijzingen dat er reeds misbruik heeft plaatsgevonden, maar Check Point kan het ook niet uitsluiten.

Gebruikers moeten zorgen dat ze de meest recente versie van Android op hun telefoon hebben staan, dan hebben ze de grootste kans om veilig te zijn. Samsung en LG hebben het gat inmiddels gedicht en Huawei werkt eraan, zegt Check Point. Vier op de vijf smartphones in de wereld draaien op Android.