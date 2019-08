Gamewereld krijgt eigen #MeToo-beweging: “vastgegrepen en betast op netwerkevenementen” ES

30 augustus 2019

12u33

Bron: BBC News 0 iHLN Gameontwikkelaars komen naar buiten met verhalen over seksuele intimidatie in de game-industrie. Dat doen ze nadat een collega maandag in haar blog beschreef hoe ze verkracht en misbruikt werd door een andere collega. “De gamewereld ondergaat momenteel een #MeToo moment”, zegt mediacriticus en auteur Anita Sarkeesian.

De golf van beschuldigingen in de game-industrie kwam maandag op gang na een getuigenis van een gameontwikkelaar die verkracht zou zijn door een collega. Die getuigenis zorgde ervoor dat ook andere ontwikkelaars met hun verhaal naar buiten kwamen.

De reeks getuigenissen wordt ondertussen met de #MeToo-beweging vergeleken, die eerder seksueel misbruik in de filmindustrie blootlegde. Slachtoffers van Hollywood-producent Harvey Weinstein, die hem van seksuele intimidatie, misbruik en verkrachting beschuldigden, zetten in 2017 de beweging in gang.

Hotelkamers en beloften

Verschillende vrouwen beschreven hoe ze betast en vastgegrepen werden op netwerkevenementen. Anderen vertelden dat mannen hen naar hotelkamers lokten met de belofte dat ze meer carrièrekansen zouden krijgen.

Sommige getuigenissen spreken van lange periodes van emotionele manipulatie en misbruik door oudere collega’s. Slachtoffers zeggen zich “ontmenselijkt” te voelen door de ervaringen, die voor een blijvend effect op hun mentale toestand zorgden.

“Het venijnig, beledigend en roofzuchtig gedrag tussen ontwikkelaars in de game-industrie kwam voordien vooral ter sprake in intieme kringen”, zegt mediacriticus en auteur Anita Sarkeesian. “Ik heb respect voor diegenen die er vandaag voor uitkomen”.

“Times Up”

De campagnegroep, “Times Up”, die seksuele intimidatie aanvecht, noemde de acties zoals beschreven in de getuigenissen “verontrustend” en “gewetenloos”. “Dit moet de game-industrie wakker schudden”, zegt de campagnegroep. “Deze cultuur van seksuele intimidatie, misleiding en wraakneming kan niet langer blijven duren.”

De beschuldigingen werden openbaar gemaakt net voor de Pax West gameconferentie in Seattle, Washington, waar duizenden individuele gameontwikkelaars samenkomen. De conferentie staat vandaag gepland.