Zo vind je je weg tussen alle nieuwe racegames Ronald Meeus

14u14 0 Bandai Namco Project Cars 2, een van de vele racegames die dit najaar in de winkelrekken staan. Games Of je ze nu voor jezelf koopt of als cadeau voor iemand anders, racegames zijn altijd een veilige aanschaf: spelers van ieder slag zijn er meteen zonder al te veel verdere uitleg mee weg. Alleen wordt het dit najaar moeilijk kiezen in het winkelrek, want er is momenteel een razend overaanbod in het genre. Hier is dus wat hulp in je keuze.

Gran Turismo Sport

De gamereeks die ooit de koning van het racegenre was probeert nu een comeback te forceren met deze vooral op multiplayer gerichte editie.



Voor: autofreaks die vooral tuk zijn op het visuele element. Artiesten werkten gemiddeld een volle maand aan één enkel van de 162 bij de start beschikbare automodellen. Maar de game beschikt ook over de nodige hulplijntjes om zowel bedreven racespelers als nieuwelingen te accommoderen.



Op: PlayStation 4

Forza Motorsport 7

Nog zo'n gamereeks die de afgelopen jaren zijn best is beginnen doen om zowel de niet zo in games bedreven autofreaks als de ware simulatienerds te accommoderen is Microsofts Forza Motorsport. De nieuwe editie levert slechts een marginale meerwaarde op de superieure zesde aflevering van twee jaar geleden, maar voor nieuwelingen is het een solide keuze.



Voor: eveneens autofreaks, die met 700 stuks een veel ruimere keuze aan beschikbare bolides hebben dan de zonet genoemde consoleconcurrent.



Op: Xbox One, pc

Project CARS 2

Visueel blijft deze tweede Project CARS-editie een beetje achter op de twee zonet genoemde erfconcurrenten die hij naar huis probeert te rijden, maar op gebied van fysica en handelbaarheid van de beschikbare auto's heeft de game een neuslengte voor.



Voor: autofreaks, gamers én nieuwe bezitters van een console, die gewoon een eerste game zoeken om zich mee bezig te houden, halen met deze titel de beste allrounder van het jaar in huis.



Op: PlayStation 4, Xbox One, pc

Need for Speed: Payback

De nieuwe aflevering van de langlopende Need for Speed-reeks geeft een heel andere, iets crapuleuzere race-ervaring: de kern van de game zit in straatracen, en vluchten voor de politie is een belangrijk element.



Voor: casual spelers, zij die af en toe eens een spelletje willen spelen zonder dat ze al te veel precisiewerk aan de dag te hoeven te leggen in de bochten.



Op: PlayStation 4, Xbox One, pc (uit op 10 november)

DiRT 4

Een andere kleine niche is die van de rallygames, waarbij u met opgepierde bakken door zanderige en modderige circuits ploegt. In het echt best moeilijk, maar de afgelopen zomer gelanceerde vierde genummerde aflevering uit de DiRT-serie houdt mooi het midden tussen pret en simulatie.



Voor: zij die houden van het betere bagger- en pâttineerwerk.



Op: PlayStation 4, Xbox One, pc

World Rally Championship 7

De officiële licentiedragende rallygame is ook helaas de minst sterke van de twee die dit jaar verschenen.



Voor: gewoon een waarschuwing voor rallyfans die twijfelen wanneer ze voor het winkelrek staan: vergeet deze game, kijk eerder naar het veruit superieure DiRT 4 hierboven.



Op: PlayStation 4, Xbox One, pc

F1 2017

De officiële Formule 1-games, net als het daarnet genoemde DiRT 4 makelij van de Britse specialist Codemasters, blonken nooit echt uit in hun toegankelijkheid, maar voor de uitvoering van dit jaar deden ze een kleine extra inspanning op dat gebied.



Voor: ware simulatiefetisjisten, die tot diep in de details kunnen gaan. Maar de game is, in zijn laagste moeilijkheidssettings, ook nog nèt geschikt voor F1-fans die zelf een rondje willen draaien op hun favoriete circuit.



Op: PlayStation 4, Xbox One, pc

Mario Kart 8 Deluxe

En dan is er, natuurlijk, nog deze. Mario Kart 8 Deluxe is een verbeterde heruitgave van een game die al enkele jaren bestond op de Wii U, maar dan met mooiere (zij het natuurlijk nog steeds cartooneske) graphics en betere multiplayermogelijkheden.



Voor: niet alleen kinderen: de licht baldadige teneur van de game, waarbij het net zo goed draait om anderen een hak te zetten dan als eerste over de streep te gaan, bekoort volgens ons ook oudere jongeren.



Op: Nintendo Switch