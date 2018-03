Zeus is dood, kort leve Odin! God of War bindt epische strijd aan met Noorse goden Raf Picavet

21 maart 2018

17u22 0 Games Kratos, de getatoeëerde spierbundel en godenslachter uit de licht legendarische God of War-games is terug… en dat zullen Odin, Thor en de rest van de Noorse mythologie geweten hebben.

Wat doet een Spartaanse krijger wanneer hij nagenoeg het volledige Griekse godenbuffet heeft uitgeroeid? Hij trekt zich terug in het hoge noorden, start een familie … en beukt, hakt en klauwt zich een weg door de Noorse mythologie. Dat is God of War in een notendop. Je hoeft Kratos’ vorige avonturen niet gespeeld te hebben, maar weet dat ze legendarisch zijn. Meer nog dan de successen die de games destijds bij zowel critici als een miljoenenpubliek scoorden. Een serie die in gepast brutale schoonheid werd afgerond en via dubbel en dik verdiende remasters werd heruitgebracht voor latere generaties spelers van 18 jaar en ouder. Het verhaal van de gespierde, getormenteerde en getatoeëerde godenslachter bleek echter nog lang niet uitverteld.

Vader-zoondynamiek

Kratos is dus terug. Wanneer dit nieuwe hoofdstuk in de God of War-saga aftrapt, is er een en ander veranderd. De voormalige krijger is verhuisd naar het koude noorden. Hij woont in een afgelegen woud tussen besneeuwde bergtoppen. De man heeft zijn baard laten groeien, maar belangrijker nog: hij heeft een zoontje, Arteus. We ontmoeten vader en zoon wanneer ze de moeder des huizes ten grave dragen. Geen God of War-game zonder tragedie. Alleen dient die deze keer niet om een langgerekte wraakactie te rechtvaardigen, maar om de ietwat ongemakkelijke nieuwe familiedynamiek tussen Kratos en Arteus te kaderen. De onstuimige, maar nog kwetsbare en ietwat ziekelijke jongeling die zich wil bewijzen en de vader die vanuit onbegrepen bezorgdheid zijn zoon wil wapenen tegen een gevaarlijke wereld.

XXXL-vijanden

Dat die wereld gevaarlijk is dat merk je al van zodra je de eerste excursie met dit tweetal maakt. Het grootste deel van de game controleert de speler Kratos, vergezeld door Arteus die met heel eenvoudige commando’s kan gevraagd worden om hulp te verlenen in gevechten of het oplossen van omgevingspuzzels. Maar we hadden het over die eerste excursie. Naast een paar toonzettende vader-zoonmomenten liep het tweetal tegen zijn eerste vijanden aan, zombie-achtig voetvolk dat vooral diende om je vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het intuïtieve gevechtssysteem. De twaalf meter hoog torenende trol die je daarna te happen krijgt, is letterlijk en figuurlijk van een heel ander formaat. Spektakel gegarandeerd en we hadden het van God of War niet anders verwacht.

God of geen god

Nog geen kwartiertje later raak je verwikkeld in een écht episch gevecht. Het eerste van vele, maar daarnaast ook een confrontatie die het verhaal inluidt. Hierover meer onthullen zou misdadig zijn, maar geen enkele fan zal ervan opkijken dat Kratos zijn verleden niet zo definitief heeft achtergelaten als hij had gehoopt. Dat er zo goed als geen Griekse god meer overblijft, opent de weg voor de al even psychopathische verzameling goden, halfgoden en allesbehalve goddelijke gruwels uit de Noorse Mythologie. Wie dacht Odin, Thor en co te kennen uit de laatste Marvel-films, krijgt daarvan hier een heel andere versie te zien.

Strak scenario

God of War laat je Kratos en Arteus door een lang avontuur en een uitgestrekte spelwereld leiden. Die wereld oogt open, met duizelingwekkende panoramische vergezichten, diepe kloven en uitgestrekte grottencomplexen. Afdwalen is mogelijk, maar nooit al te ver. Net genoeg om je wat tactische ruimte te gunnen tijdens gevechten en je even te laten zoeken naar de oplossing van de omgevingspuzzel die het volgende stuk van je traject opent. Geen echte open wereld dus, maar een lineair avontuur dat het tempo erin en het verhaal op dreef houdt. Dat laat de makers ook toe om de twee hoofdrolspelers uit te diepen. Met succes, want na drie uur met deze game vonden we Kratos al genuanceerder neergezet dan in al zijn vorige avonturen samen.

Vergeet Thors hamer

Dat Kratos zijn befaamde dubbele kettingzwaarden heeft ingeruild voor een strijdbijl die Thors hamer het nakijken geeft, mag de pret van de frequente en altijd intense gevechten niet drukken. Integendeel, een camera doet de opnieuw snoeiharde en brutale actie filmischer dan ooit uit het scherm spatten. Daarnaast mag de mogelijkheid om dat vechtsysteem met een vrij diep upgradesysteem naar je eigen speelstijl te tweaken, als een merkbare plus gezien worden. God of War lijkt op kruissnelheid om het brutaal spectaculaire van de voorgangers naar een hoger niveau te tillen en daar met die vader-zoonplot een aangenaam emotionele dimensie aan toe te voegen.

God of War wordt gemaakt door Sony’s eigen Santa Monica Studio en verschijnt 20 april voor de PlayStation 4-videogameconsole.