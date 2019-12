Zo ziet de nieuwste generatie Xbox eruit Techredactie/Tweakers

13 december 2019

10u43 4 Xbox Microsoft heeft vannacht tijdens The Game Awards het uiterlijk en de naam van haar nieuwste console onthuld. De nieuwste spelcomputer gaat Xbox Series X heten en heeft het uiterlijk van een kleine, verticale torencomputer. De console wordt eind 2020 verwacht.

De strijd is aan met aartsvijand Sony. Waar de maker van Playstation de primeur had met de aankondiging van de Playstation 5, steelt Xbox nu de show door het uiterlijk van de console als eerste te onthullen.

Verticaal

Over dat ontwerp: dat ziet er aardig bekend uit. Het lijkt erop dat Microsoft gekozen heeft voor een ontwerp dat lijkt op een kleine pc om zoveel mogelijk componenten in te kunnen bouwen. Normaal liggen consoles plat op de grond, Microsoft gaat nu de hoogte in met een verticaal design. Aan de bovenkant van de console zitten luchtgaten, waarmee Microsoft vermoedelijk doelt op een koeler met een soort schoorsteeneffect voor effectievere koeling van de componenten.

Originele games?

Op de Xbox-website wordt vermeld dat de Xbox Series X ‘backwards-compatible’ is. Het is onduidelijk hoe dit gaat werken, maar Microsoft spreekt van ‘duizenden games verspreid over vier [console-]generaties’. Vermoedelijk kunnen gebruikers dus zelfs originele Xbox-games spelen. Die spelcomputer kwam in 2001 uit. De Series X werkt ook met Xbox One-accessoires en de Xbox Game Pass, waarmee spelers voor een vast bedrag per maand toegang krijgen tot vrijwel alle Xbox-spellen en meerdere andere games.

Over de specificaties van de console is nog weinig bekend. Volgens geruchten komt er een supersnelle ssd in het apparaat om laadtijden drastisch te beperken. Daarnaast wordt er gesproken over een krachtige processor en videokaart die 8k-gamen mogelijk moet maken.

Hellblade

Tijdens de Game Awards werd ook een game voor de aankomende Series X getoond. Ontwikkelaar Ninja Theory komt met een vervolg op Hellblade: Senua’s Sacrifice. De game wordt ontwikkeld om optimaal gebruik te maken van de hardware van de Series X. Gezien de verwoording lijkt het om een exclusive voor de Series X te gaan, maar dit is nog niet geheel zeker. De vorige Hellblade-game verscheen namelijk aanvankelijk alleen op pc en PS4; pas een jaar later volgde een versie voor de Xbox One.

De Xbox Series X komt eind 2020 uit. Deze releaseperiode werd eerder dit jaar al aangekondigd. De adviesprijs is nog onbekend.