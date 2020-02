Specificaties Xbox series X bekend: krachtiger en ondersteuning oude games YV

25 februari 2020

11u36

Bron: CNET 0 Xbox Xbox-topman Phil Spencer heeft in een blogpost op maandag meer informatie over de langverwachte opvolger, de Xbox Series X, bekend gemaakt. De console zal meer grafisch vermogen hebben, een snellere harde schijf en bovendien kan je er oude Xbox games op spelen.

De Series X krijgt een processor op basis van RDNA 2 en Zen 2, dat het systeem vier keer sneller maakt dan de Xbox One, de huidige generatie Microsoftconsole, en dubbel zo snel als de Xbox One X. De grafische processor maakt ook gebruik van een nieuwe Variable Rate Shading techniek, waardoor de processor niet altijd elke pixel ververst, maar individuele objecten in de games. Dat maakt het spelen volgens Microsoft beter omdat het grotere gamewerelden mogelijk maakt.

Een Solid State Drive maakt het laden van games sneller, waardoor gamers vlugger aan de slag kunnen. Met een nieuwe Quick Resume functie kan je makkelijk tussen verschillende games schakelen, en verder gaan waar je was gebleven zonder laadschermen.

Ondersteuning oude games

Iets wat de Xbox-fans misschien wel het meest oplucht is dat sommige games van alle generaties Xbox-consoles speelbaar zijn op het nieuwe toestel. Zowel van de originele Xbox, als de Xbox 360 en de Xbox One, zonder dat je dat moet bijbetalen. Het spelen van die games wordt ook beter, omdat ze ook minder laadschermen krijgen en betere beelden.