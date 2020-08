Microsoft stelt komst belangrijke Xbox-game ‘Halo Infinite’ uit door coronacrisis ADN

12 augustus 2020

08u19

Bron: ANP 0 Xbox Microsoft heeft de komst van het schietspel ‘Halo Infinite’ voor zijn spelcomputer Xbox uitgesteld tot volgend jaar. De vertraging, die ontwikkelaars van het videospel via Twitter bekendmaakten, is mede het gevolg van de wereldwijde coronapandemie.

Voor Microsoft is de vertraging een tegenvaller, omdat het nieuwste spel in de ‘Halo’-serie was bedoeld om de verkopen van de nieuwste Xbox aan te jagen. Die Xbox X is vanaf november beschikbaar, als de voor de verkoop van spelcomputers belangrijke feestdagenperiode begint.

Volgens het team achter ‘Halo Infinite’ bemoeilijkte de coronacrisis de totstandkoming van het spel zodanig dat dit een zware wissel trok op de makers. "Het is niet houdbaar voor het welzijn van ons team en het succes van het spel om de game de komende feestdagenperiode af te leveren.”

