Budgetvariant Xbox per ongeluk aangekondigd door gelekte controller

10 augustus 2020

16u33

Bron: AD.nl 0 Xbox De handleiding van de nieuwe Xbox-controller heeft per ongeluk het bestaan van de budgetvariant van de nieuwe Xbox bevestigd. Er staat namelijk in dat de controller niet alleen werkt in combinatie met de komende Xbox Series X, maar ook met een Series S. Maar deze variant van de next-gen console heeft Microsoft helemaal nog niet aangekondigd.

Het papierwerk dat Microsoft bij zijn nieuwe Xbox-controller meelevert, beschrijft dat het accessoire werkt in combinatie met iOS, Android, Windows 10, de Xbox One en de ‘Xbox One Series X|S’. Dat blijkt uit foto’s die Twittergebruiker Zak S publiceert van de controller en de verpakking.

Die controller is officieel nog niet te koop, maar de gebruiker claimt deze via de mobiele marktplaats OfferUp gekocht te hebben voor 35 dollar (iets minder dan 30 euro). Hij publiceert meerdere foto’s en een video van het accessoire, waaronder afbeeldingen waarop hij een vergelijking maakt met de controller van de huidige Xbox One-generatie.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB Zak S(@ zakk_exe) link

Al maanden geruchten

Officieel heeft Microsoft de Xbox One Series S nog niet onthuld, maar er gaan al maanden geruchten dat er een goedkopere Xbox van de nieuwe generatie op komst is, waarbij de naam ‘Series S’ ook al in de mond genomen werd. Het apparaat heeft intern naar verluidt de codenaam Lockhart, terwijl de Series X de bijnaam Anaconda heeft.

Microsoft zou - nog volgens geruchten - van plan zijn om de Xbox Series S-console nog deze maand te onthullen. De Series S zou een kleinere hoeveelheid werkgeheugen, lagere kloksnelheden en minder rekenkracht ten opzichte van de Series X hebben en ook een schijflade missen. De Xbox zou spelletjes in maximaal 1080p kunnen afspelen.

