Xbox start testen van gamestreamingservice op iPhone YV

13 februari 2020

14u17

Bron: Xbox, The Verge 0 Games Xbox startte gisteren met de uitrol op iOS van een proefversie van xCloud, de streamingdienst waarmee je volwaardige Xbox-games kan spelen op mobiele apparaten. 10.000 gamers konden zich aanmelden, maar ondertussen zijn alle plaatsen om de app te testen al volzet.

Met xCloud kunnen gamers spellen van consolekwaliteit direct op hun telefoon of tablet vanuit de cloud spelen. De games worden via het internet gestreamd, om zo te omzeilen dat mobiele apparaten niet krachtig genoeg zijn om de games te draaien of te weinig opslagruimte hebben. De games worden namelijk niet gedownload.

De testapp voor iPhone werd initieel gelanceerd met 1 game die je kan spelen: Halo: The Master Chief Collection. De testers van de app op tegenhanger Android kregen 50 games om gratis te spelen. Apple laat namelijk gamestreamingapps eigenlijk niet toe op de App Store, maar Microsoft vond blijkbaar toch een oplossing.

Geen console nodig

Het is niet de eerste keer dat Microsoft experimenteert met het streamen van games naar smartphones. Het verschil met het voorafgaande project, Xbox-consolestreaming, is dat je met de nieuwe app niet eens een Xbox console nodig hebt om te spelen.

Meer en meer gameontwikkelaars zijn streamingdiensten aan het testen. Zonder een grote, zware console, is gamen namelijk veel toegankelijker. Al is het enige nadeel dat je een goede, stabiele internetverbinding nodig hebt. Zo lanceerde Google een gelijkaardig streamingplatform Google Stadia in november vorig jaar.

Xbox laat wel weten op de website dat het nog even zal duren voor het grote publiek met de app aan de slag kan. Op dit moment zit de app nog enkele jaren in testfase.