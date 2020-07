Worden games met de komst van nieuwe generatie consoles duurder? Christian Born

04 juli 2020

16u40

Nieuwe games heb je voor een euro of zestig, maar er zijn hints dat die prijs met de komst van de nieuwe generatie consoles - de Playstation 5 en de Xbox Series X - ietsje hoger wordt.

Niet gek, want de prijs van games is al sinds 2005 (!) hetzelfde. Waar films en muziek steeds duurder worden, is de prijs van games al lang hetzelfde. Dat hebben ontwikkelaars van spellen slim omzeild door vooral in te zetten op DLC (‘downloadable content’), of ‘in-game cosmetics’. Vaak betaal je hier echt geld voor bijvoorbeeld extra missies of een skin voor je karakter in het spel.

Daarnaast brengen uitgevers ook luxere edities van games uit, met bijvoorbeeld een beeldje, muziek en boekjes rond de game. Deze premiumverpakkingen zijn meestal fors duurder dan de ‘gewone’ games. Overigens zijn digitale versies van games - die Microsoft en Sony zelf verkopen in hun eigen webwinkel - al wat duurder dan de fysieke schijfjes die je bij webwinkels haalt.

Tien euro meer

Er zijn nu aanwijzingen dat die standaardprijs hoger wordt. De nieuwste basketbalgame NBA 2K21 is namelijk zestig euro voor de huidige generatie, maar wordt zeventig euro voor de nieuwere generatie.

Volgens marktonderzoeker Yoshio Osaki overwegen meer uitgevers de prijsverhoging. Ook hij zegt dat de prijs van games al jaren stil staat, meldt techsite GamesIndustry.biz. De laatste keer dat de prijs werd verhoogd was bij de uitgave van de PS2 en de originele Xbox in 2005. Toen gingen games van vijftig euro naar zestig euro.

Het is opvallend dat games nooit duurder zijn geworden, want de kosten om een game te maken zijn sinds 2005 zo goed als verdrievoudigd, zegt Osaki. Dat komt omdat ze steeds langer, grootser en realistischer worden. Het is dus volgens de analist meer dan logisch dat er een prijsverhoging aan zit te komen.