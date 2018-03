Win een Xbox One en Seagate Game Drives met Game Passes Redactie

27 maart 2018

14u57 1 Games Met games die vele tientallen gigabytes groot zijn, zitten harde schijven van consoles al snel vol. De oplossing? Een externe harde schijf!

We geven drie Seagate Game Drives weg die met een capaciteit van 2 TB twee tot zelfs vier keer groter zijn dan de harde schijven in de consoles zelf. Daar krijg je wel een game of vijftig extra op, zodat je ook downloads van Xbox Live lang kan bijhouden. De schijven beschikken over een snelle USB 3.0-verbinding, zodat je geen verschil merkt met gamen vanop de harde schijf. Vanop de Seagate Game Drive laden games zelfs een tikje sneller, stelde onze redactie vast tijdens een test.

Een Seagate Game Drive koppel je natuurlijk het liefst aan een splinternieuwe spelconsole, en daarom geven we ook een witte Xbox One S weg, inclusief harde schijf van 500 GB en topper Assassin's Creed Origins - lees hier onze recensie. Dan heb je dus zo'n 2,5 TB tot je beschikking, goed voor een slordige 125 games!

Bij elke Seagate Game Drive zit ook nog een Xbox Game Pass waarmee je een maand lang kan genieten van de Xbox-abonnementsdienst. Zo speel je gratis topgames die alleen beschikbaar zijn voor de Xbox One, plus nog meer dan 100 andere krakers!

Deelnemen kan via onderstaande link tot en met 30 maart 2018, 23.59 uur. De winnaars worden gecontacteerd op 3 april.