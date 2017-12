Win deze unieke Xbox One X of een van de 'Assassin's Creed Origins'-prijzen Redactie

In topgame Assassin's Creed Origins kan je exclusieve in-gamebeloningen en wapens vrijspelen met codes die je vindt op limited-edition Monster Energy-blikjes. Wij willen jullie nu graag de kans geven het spel en de exclusieve Monster Energy-content zelf te ervaren. In 4K, met de nieuwe Xbox One X! Waag je kans en wie weet win jij een van deze pakketten:

Eerste prijs:

Een Xbox One X + Gods Edition van de game + Assassins Creed Collectible: Aya-figurine (27cm hoog) + 24 Monster Energy Assassins Creed-blikjes.

Tweede prijs:

Speciale Assassins Creed-box (game + goodies) + 24 Monster Energy Assassins Creed-blikjes.

Derde prijs:

Speciale Assassins Creed-box (game + goodies) + 24 Monster Energy Assassins Creed-blikjes.

Klik hier om deel te nemen. We maken de winnaars bekend voor kerstavond!