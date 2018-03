Win deze PS4-console en Far Cry 5-goodies Wij verstopten 5 paaseieren in onze wedstrijd. Kan jij ze vinden? Redactie

30 maart 2018

13u50 3

Far Cry 5 doet wat de fans ervan mochten verwachten. Het verfijnt een beproefde openwereldshooterformule, geeft je tonnen bewegingsruimte in zowel route, plotvolgorde als gekozen tactieken én laat je toe om samen met een vriend door de hele game te ploeteren. De spelwereld is gevarieerd, de setting is verfrissend boeiend en het acteerwerk van sommige personages haalt bij momenten het niveau van Grand Theft Auto. Kortom: een uitstekende Far Cry en een uitstekende game. Lees hier heel onze recensie.

Samen met Monster Energy mogen we 1 surfer blij maken met dit pakket. Om het wat uitdagender te maken, hebben we 5 paaseieren verstopt in de beelden uit Far Cry 5 hieronder. Klik op de paaseieren om verder te gaan. Succes!