Wat als je kind een fanatiek gamer is? Tien tips voor ongeruste ouders

12 september 2018

08u00

Veel ouders houden zich liever afzijdig wanneer hun kind gamet, of zijn zelfs extra bezorgd om de hobby van zoon- of dochterlief. Toch is dat niet altijd nodig, zegt Davy Nijs, mediapedagoog en lector aan de hogeschool UCLL. "Gamen kan een mooie hobby zijn zoals een ander. Alleen moet er een gezonde balans zijn en is het essentieel dat ouders niet zomaar aan de zijlijn blijven staan." Met deze tien tips geef je gamen een gezonde plaats in je gezin.

Vandaag is het Internationale Videogamedag, een dag die volledig in het teken staat van het videospel. En hoewel zowel jongeren als volwassenen af en toe de PlayStation, Xbox of pc bovenhalen, kan het fenomeen nog steeds op argwaan rekenen van één welbepaalde groep: de ouders. Die ongerustheid is echter niet altijd terecht, en kan zelfs averechts werken, verklaart Nijs. "Gamen kan een heel mooie hobby zijn, zolang er een gezonde balans is. Elke dag urenlang aan een scherm gekluisterd zijn is natuurlijk niet de bedoeling, maar dat geldt voor zo goed als elke hobby. Pakweg urenlang basketballen is ook niet aan te raden."

"Niet elke gamer wordt verslaafd"

Wel is het goed om als ouder net betrokken te zijn bij het gamen. Veel ouders houden zich te afzijdig, waardoor ze niet goed begrijpen waar hun kind mee bezig is. "Het is niet omdat je kind een eigen hobby heeft dat je aan de zijlijn moet blijven staan. Meespelen als ouder is niet altijd evident, maar je kan ook even naast hen gaan zitten of eens wat uitleg vragen over het spel", raadt hij aan. "Doe dat liever vroeger dan later."

Ook de angst voor een gameverslaafd kind is vaak onnodig groot. "Soms lijkt het of elke gamer is verslaafd, maar uiteraard is dat helemaal niet zo. Slechts een fractie van de gamers krijgt effectief te maken met een verslaving. Daarnaast heb je ook nog wel een groep gamers die een eerder problematische relatie hebben met hun hobby. Dit is een groep die we in de gaten moeten houden, en waarbij ouders nog voldoende impact kunnen hebben om op een gezonde manier te gamen. Onder de schild van het gamen ligt bovendien vaak een onderliggend probleem, waardoor men vaker naar de controller grijpt."

"Het is kortom essentieel dat ouders beseffen dat ze een rol te spelen hebben in de gamegewoontes van hun kinderen. En ze moeten beseffen dat gamen ook iets heel positief kan zijn", besluit Nijs.

Tien tips

Om ouders te helpen met een 'game-wijze' opvoeding stelde Nijs samen met zijn collega Huub Boonen een lijst op met tien handige tips. Van structuur aanbrengen tot af en toe een gamevrij dagje inplannen: zo ga je als ouder gezond om met je gamende kroost.

1. Bekijk het positief

Ouders zien gamen best als een hobby die ook op een positieve manier besproken kan worden. Praat mee, geef grenzen aan. Gamen hoort bij deze tijd.

2. Maak van gamen een gezinsactiviteit

Je bent als ouder best ook betrokken bij het gamen. Dat kan vanaf de lagere school. Begin hier vroeg mee, want het is moeilijk om later in te pikken, bijvoorbeeld wanneer je puber het al jaren gewend is om alleen te gamen. Probeer er een gezinsactiviteit van te maken.

3. Bied structuur

Structureer het gamen samen met je kind in een weekschema. Gamen kan immers op elk moment gebeuren. Ouders helpen best met het inplannen van de gaming-activiteiten. Tijdsduur is minder van belang, wél het gevoel rond en het 'waarom' van gamen.

4. Wees game-wijs

Kijk vooral naar het gedrag rond gamen en streef naar een ‘game-wijze’ opvoeding. Sowieso moet je als ouder heldere afspraken maken over gamen en schermgebruik en daar consequent in zijn.

5. Plan een dagje vrijaf

Plan ook gamevrije dagen in: stel zelf activiteiten voor of laat je kinderen zelf een alternatief voorstellen.

6. Kies je moment

Bespreek gaming wanneer je kind niet aan het gamen is. Tijdens het gamen heeft je kind hier minder aandacht voor.

7. Let op de tijd

Help kinderen te beseffen welke tijdsinvestering gamen van hen vraagt. En wanneer ze moeten stoppen, geef je dit best voldoende op tijd aan. Anders laten ze hun virtuele team mogelijk in de steek.

8. Onthoud: gamen kan ook leerzaam zijn

Denk eraan dat gamen ook zeker positieve leereffecten heeft: leren uit fouten, probleemoplossend denken en doorzettingsvermogen zijn belangrijke attitudes die door te gamen zeker gestimuleerd worden. Ook ruimtelijk inzicht en oriënterend vermogen zijn kennisdomeinen die door te gamen gerealiseerd worden.

9. Steun je kind in zijn of haar droomloopbaan

De gamesector is booming. Gamen brengt spelers in contact met een hele reeks van nieuwe beroepen, opleidingen en tewerkstellingskansen. Misschien wil je tiener wel aan de slag als concept-artist of als gameontwikkelaar.

10. Blijf alert

Natuurlijk blijft het niet voor iedereen bij een onschuldige hobby. Wanneer weet je of je kind té veel gamet? Let extra op als je kinderen overstuur raken als je er als ouder over wil praten. Ook als ze liegen over gamen of er een nadelig effect zichtbaar wordt - oververmoeidheid, slechtere schoolresultaten, spijbelen, sociale relaties verwateren – kan je beter eens aan de alarmbel trekken.