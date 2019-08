Walibi houdt ‘Game Night’ waarbij je Fortnite kan spelen tegen professionele streamers HR

29 augustus 2019

17u45

Bron: Walibi 3 Fortnite Liefhebbers van Fortnite kunnen zich morgenavond uitleven in Walibi. Het pretpark organiseert een ‘Game Night (featuring Fortnite)’ en nodigt vier gerenommeerde Fortnite-gamers uit, waaronder de Vlaamse streamer Kastiop die 270.000 abonnees heeft op Youtube.

Vorige zaterdag was er al een eerste Game Night. “Een enorm succes”, zegt woordvoerster Justien Dewil. “En voor de tweede editie op 30 augustus zijn er al meer inschrijvingen.” Walibi nodigt vier bekende Fortnite-streamers uit. “Naast Kastiop is er de Franse Skyyart, die anderhalf miljoen abonnees heeft op Youtube. Hij wordt vooral geprezen voor zijn scherpe technische spelkennis. Ook de 23-jarige Belg Howard ‘Noward’ Castiaux (13e plaats in duocompetitie van wereldbeker Fortnite) en de 15-jarige Evan ‘DRG’ Depaux (45ste in solocompetitie van wereldbeker, zie video onderaan) zullen aanwezig zijn.”

“In het Tiki-Theater (amfitheater) in het pretpark zijn live op groot scherm de ‘Fortnite Champions Trio Cash Cup’ te volgen, waaraan Noward en DRG zullen deelnemen (prijzenpot van 18.000 dollar). We tonen er ook wedstrijden tussen professionele streamers Kastop & Skyyart en personen uit het publiek.” Een duo Fortnite-commentatoren geeft uitleg bij de wedstrijden.

Tot 22 uur

Om toegang te krijgen, volstaat een geldig toegangsticket voor het pretpark (of een abonnement). Wie het in het Tiki-Theater op wil nemen tegen de professionele gamers, moet zich wel inschrijven. Dat kan online of de dag zelf aan het amfitheater.

“Walibi Belgium blijft vrijdag tot 22u open”, vervolgt Dewil. “Bezoekers kunnen dus genieten van de Game Night én van de attracties van het pretpark tot 22u.”