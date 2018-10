Waarom je in 'WWE 2K19' nu ook kunt teleporteren

Ronald Meeus

04 oktober 2018

16u44 1 Games Showworstelaars met enorme hoofden, Minecraft-achtige figuren, en zelfs de mogelijkheid om te teleporteren: de grote nieuwigheid in WWE 2K19, de nieuwe jaarlijkse versie van de serie worstelsimulatoren, is dat de game zichzelf niet al te sérieux neemt. Of toch niet meer. "We waren iets verloren de afgelopen jaren", zegt een van de ontwikkelaars.

Voor heel wat buitenstaanders zijn de WWE-games, en bij uitbreiding het Amerikaanse gekostumeerde vechtsporttheater waarop ze zijn gebaseerd, al gek genoeg. Maar volgens de makers van de game, het Californische Visual Concepts, hebben ze zich de afgelopen jaren te veel gericht op dat gedeelte van de spelers die WWE erg serieus namen. Met WWE 2K19, dat morgen verschijnt op de PlayStation 4, Xbox One en pc, zetten ze resoluut een stap in de tegenovergestelde richting: de relatief moeilijke handgrepen en andere kunstjes blijven uiteraard in het spel, maar het wordt allemaal een beetje extra opgeleukt.

Met personages die, als de speler dat kiest, enorm grote hoofden hebben, bijvoorbeeld. Of met worstelaars die in een Minecraft-achtige blokkenfiguur veranderen. Of, misschien wel de allergekste nieuwe feature, de mogelijkheid om te teleporteren. "De focus voor deze editie van de game lag helemaal op plezier", zegt creative director Lynell Jinks. "De games gingen, jaar na jaar, meer als een simulator aanvoelen. We gingen daar iets te ver in, in die mate dat we iets hadden verloren. Dit jaar doen we de balans weer overhellen naar fun."

Tegelijkertijd werd er gesleuteld aan dingen die niet meteen zichtbaar zijn voor de speler, zoals de besturing en de animaties, zegt gameplay-verantwoordelijke Derek Donahue. "Je zult voelen dat de game beter reageert op je bewegingen met de controller. Die zullen veel intuïtiever aanvoelen. Een andere grote vernieuwing is dat je stijlpunten kunt verdienen, waardoor je de automatische vaardigheden van je worstelaar kunt verhogen. En met het 'Payback'-systeem maken we de matches weer wat spannender: wanneer je het onderspit dreigt te delven, zijn er snelle mogelijkheden voorzien om het tij van de match te keren. Dat is in de echte shows ook zo. Maar natuurlijk: je tegenstander heeft die mogelijkheid ook."

