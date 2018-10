Waarom 'Black Ops 4' de beste 'Call of Duty' in jaren is Raf Picavet

13 oktober 2018

13u44 0 Games Love it or hate it, Call of Duty is een fenomeen waar je in het shootergenre niet omheen kan. Niet elke jaarlijkse aflevering doet het even goed. De laatste écht opmerkelijke dateert alweer van even geleden. Hoog tijd dus voor nog eens een schot in de roos. Black Ops 4 maakt daar een salvo van.

1. Omdat je 3 games in 1 krijgt

Dat is de intussen beproefde en nog maar eens bijgeschaafde competitieve multiplayer met het al even beproefde buffet spelmodi als Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed etc. … . Dat is Zombies, een coöpfeestje waarin vier spelers samen golf na alsmaar sterkere golf zombies trachten te overleven terwijl ze door een minicampagne oprukken. En dat is de nieuwe Blackout-modus, waarmee Call of Duty op de immens populaire battleroyale-gameplaykar springt en daar zijn eigen draai aan geeft.

2. Omdat er andere singleplayergames zijn

Dit is de eerste zonder een singleplayercampagne. Daar kwam eerst nogal veel reactie op, maar het percentage Call of Duty-spelers dat de moeite nam om dit peperdure, amper zeven uur durende verhaaltje uit te spelen, werd met elke editie kleiner. Als dat toch je ding is, dan vind je vandaag overigens meer uitstekende singleplayershooters dan een paar jaar geleden. Denk Wolfenstein, Doom, Far Cry, … . En als je voor dat half dozijn uur singleplayer de quasi eindeloze speelduur de Blackout-modus voor in de plaats krijgt, tja.

3. Omdat … Blackout

Toegegeven, met Blackout springt deze Call of Duty schaamteloos op de trend van het de laatste jaren immens populaire battleroyalegebeuren, een subgenre onder de shooters waarbij tientallen spelers het uitvechten op één uitgestrekt en alsmaar inkrimpend slagveld, tot er nog maar één of één team overblijft. Een gameplay die games zoals PUBG en Fortnite tot megasuccessen maakte en die hier nu de Call of Duty-spoeling krijgt. Maar laat dat nu een uitzonderlijk geslaagde spoeling zijn. Met genoeg unieke elementen om het onderscheid met die concurrentie te maken en tegelijk een organische uitbreiding van het beproefd en goedgevonden shooterbuffet waar fans vertrouwd mee zijn … en dat afgehaakte fans wel eens massaal zou kunnen teruglokken.

3. Omdat Zombies een topgame op zichzelf is

Je krijgt meer zombies dan bij het verschijnen van elke voorgaande aflevering. Met maar liefst drie (voor wie de Black Ops 4-pass koopt, zijn dat er vier) omgevingen om te verkennen terwijl je horde na alsmaar taaiere horde ondode gruwels tracht te overleven. Deze modus is op elk vlak dieper en breder uitgewerkt. Dat betekent meer variatie, meer opties en een langere levensduur.

Uitstekend nieuws voor het grote aantal Call of Duty-spelers dat zijn speeluren nagenoeg exclusief in deze modus doorbrengt. Die ietwat steilere leercurve dan gebruikelijk, is onvermijdelijk maar wie daarover struikelt, ziet niet in wat hij ervoor in ruil krijgt.

4. Omdat het ‘swingt’

Wat de ‘gewone’ competitieve multiplayer misschien weinig origineel maakt, is dat het voortbouwt op een formule, waar al meer dan 10 jaar en een kwart miljard verkochte games aan bijgeschaafd werd. Wat betreft tempo, gun-play, progressie, respons en de duizenden andere details, die samen de ruggengraat én oogschaduw van een game maken, weten deze jongens waar ze mee bezig zijn. Dat het hyperkinetische spring- en parkourexperiment van de vorige Black Ops werd teruggeschroefd naar een boots-on-the-groundgameplay, daar is niemand rouwig om.