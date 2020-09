Voorspel winnaar e-sportfinale Belgian College League en win een Playstation 5 redactie

24 september 2020

16u57 0 games Zaterdag 26 september strijden universiteiten en hogescholen om de winst in de Belgian College League, de voormalige RIV4L College League. Vanaf 13.30 uur kan je de drie wedstrijden allemaal live volgen op deze site.

Dit zijn de richturen:

13.55: FIFA 20

VIVES (MrDoorey) vs. UGent (Bram_VD)



15.00 Rocket League

UHasselt (TycoDJ - Haum - 2Fast4You1998) vs. Hogent (Brechtvdp - YounDaggerD – Bilbo)



16.15 League of Legends

Ephec (Saitam – Ionï - Belgian Taz - Bench – Shamber) vs. PXL Esports (Asamaru, Cisse, KieDie, Perry HVBD en Pieter05)

Wedstrijd

Naar aanleiding van de finale geven we een PlayStation 5 weg. Tot zaterdagmiddag 14 uur kan je deelnemen door op de rode ‘Doe mee’-knop te klikken!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer info over de Belgian College League vind je op Facebook, Twitter en Instagram.