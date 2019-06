Volgende ‘Call of Duty’ zou wel eens de belangrijkste game van het jaar kunnen worden Niet je vader’s Call of Duty Raf Picavet

25 juni 2019

13u38 0 Games Los Angeles, we waren erbij toen de makers van Call of Duty Modern Warfare achter gesloten deuren hun drastische en dramatische koerswijziging voor de populairste shooterfranchise ooit lieten zien.

Call of Duty is een van de langst lopende, meest succesvolle en (gedeeltelijk daarom ook) meest verguisde shooterseries ooit. Op de voorbije E3 – de belangrijkste gamebeurs van het jaar - kregen pers en publiek een korte demo te zien van de volgende aflevering. Dat wordt een zogenaamde re-imagining van Modern Warfare. Een succesaflevering uit de reeks en meteen goed voor de meeste voorbestellingen van alle games die op die E3 getoond werden. Meer nog dan publiekslieveling ‘Cyberpunk 2077’ of Nintendo’s dubbelloop ‘Pokémon Sword’ & ‘Pokémon Shield’.

Een heel ander beestje

De demo die wij achter gesloten deuren te zien kregen, was echter een heel ander beestje. In de publieksdemo keek je de wereld door de ogen en over de geweerloop van een elite-eenheid in, terwijl die met oncomfortabel overtuigend realisme een vermeend terroristenhuis in Noord Londen binnenviel. Succes of falen werd iets ongebruikelijk persoonlijks terwijl je gedwongen werd tot razendsnelle, cruciale keuzes op leven dood. Van jou, je teamgenoten, ‘terroristen’ en onschuldige omstanders.

Gestraft wegens geschoten

Call of Duty is traditioneel een knal-op-alles-wat-beweegt-feestje, dus het feit dat deze Modern Warfare verschillende mechanismen telt om de speler die te veel nodeloze slachtoffers maakt daarvoor te straffen, zegt al genoeg. Dit belooft duidelijk niet ‘je vader’s Call of Duty’ te worden, of ‘de zoveelste volgende’. De makers gaan echter verder. “Films zijn intussen volwassen genoeg geworden om oorlog op een kritische, realistische en genuanceerde manier neer te zetten”, vertelt de producer van Modern Warfare ons, “games hinken wat dat betreft grotendeels achterop”.

Alle kanten aan het woord

Die volgende Modern Warfare moet de ‘Hurt Locker’, ‘Zero Dark Thirty’, ‘American Sniper’ en ‘Sicario’ van de oorlogsgames worden. Je speelt voor het eerst ook niet exclusief met het kruim van de internationale elite-krijgers, maar zal diezelfde door hightech en supersonische luchtmacht gesteunde supersoldaten ook van weerwerk dienen als vrijheidsstrijder die het van guerrillatactieken en numeriek overwicht moet hebben.

Je wordt er stil van

Meer nog, de game wil ons laten beleven en zo ook begrijpen waarom iemand in een (hier fictieve) Midden-Oosten-staatje besluit om de wapens op te nemen en uitgroeit tot wat we in het Westen minder als vrijheidsstrijder en eerder als terrorist categoriseren. Zo zien we door de ogen van een achtjarig meisje hoe die haar moeder en vader verliest en samen met haar broer ternauwernood bombardementen, traumatische confrontaties met blanke soldaten en gifgas overleeft. Het was na afloop veelzeggend stil daar in die demo-kamer. Gamejournalisten zijn een cynische bende, maar niemand die in de vragenronde achteraf hintte naar gratuite sensatiezucht.

Moeilijk kan ook

We willen de spelers die in deze Modern Warfare gewoon hun volgende pretentieloze filmische shooterkick zoeken, absoluut niet afschrikken. Maar we durven deze Call of Duty nu al de belangrijkste games van het jaar noemen. Misschien niet de beste, commercieel of kritisch hoogst scorende, maar wel de belangrijkste. Een aflevering die voor zowel voor de speler, de pers en de makers zelf een spraakmakend en tegelijk moeilijk verhaal belooft te worden. Uitgever Activision kiest voor een keer niet de veiligste piste. Maar moeilijk kan ook. In dit geval graag zelfs.

