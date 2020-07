Volg live strijd om laatste play-offplaatsen Belgische League of Legends-competitie redactie

13 juli 2020

Op de zevende speeldag van de Belgian League kan nieuwkomer Team 7AM doorstoten naar de play-offs. Eén overwinning is genoeg, maar die moet het om 19 uur wel behalen tegen nummer één of twee van de rangschikking. In de eerste wedstrijd is dat KVM Esports, dat met zijn tweede plek eigenlijk niets meer te vrezen heeft. In de vorige confrontatie won KVM, dus ook nu zijn de Mechelaars favoriet. Om 21 uur krijgt Team 7AM koploper Sector One voor de kiezen. Aethra Esports mag dan wel een overwinning hebben afgesnoept van Sector One, ze blijven wel de absolute top van de Belgian League.

Brussels Guardians heeft zijn lot niet meer in eigen handen, maar het maakt nog wel een waterkansje op de play-offs. Het moet om 20 uur dan wel voorbij het sterke Aethra Esports. Om 22 uur is het tijd voor de belangrijkste wedstrijd van de avond, tussen Aethra Esports en RSCA Esports. RSCA Esports boekte vorig week onverhoopt een overwinning en moet voorbij Aethra Esports om nog in de play-offs te raken.