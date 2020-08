Volg live finale Belgische League of Legends-competitie redactie

10 augustus 2020

Om 19 uur strijden Sector One en KVM Esports voor de zomertitel van de Belgian League. Kan Sector One zich opnieuw tot kampioen kronen en richting Europa trekken of zal KVM Esports de grote verrassing van het seizoen worden?

Sector One gaat de finale in als de grote favoriet én als de huidige kampioen. Dit seizoen lieten ze zich echter enkele keren verrassen en verloren ze onder meer van Aethra Esports en Team 7AM. In de play-offs klopten ze KVM Esports wel met 2-0, en met midlaner Jeroen ‘Night’ Segers hebben ze misschien wel de beste speler van de competitie in hun rangen.

KVM Esports kende een lastige start van de split maar eindigde sterk op de tweede plaats. Het verloor dan wel met 2-0 van Sector One in de eerste match van de play-offs, maar knokte zich de finale in met een overtuigende overwinning tegen Aethra Esports. Vooral jungler Jordi ‘Flawed’ Bust vond de afgelopen weken zijn beste vorm en zal een belangrijke schakel zijn in deze finale. KVM Esports toonde tegen Aethra Esports ook dat ze strategisch sterk en goed voorbereid naar hun wedstrijden toeleven. Het is echter nog maar de vraag of ze het rauwe talent van Sector One kunnen overtreffen.