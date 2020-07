Volg live eerste play-offwedstrijd Belgian League redactie

27 juli 2020

18u47 0

Vanavond starten de play-offs van de zomerse Belgische League of Legends-competitie met een confrontatie tussen Sector One en KVM Esports. Sector One bleef doorheen het seizoen de absolute favoriet, maar liet in tegenstelling tot de vorige split wel enkele steken vallen. Ondanks een magere start knokte KVM Esports zich helemaal terug naar de tweede plaats, waar het momenteel maar één overwinning minder heeft dan Sector One. De verliezer van deze wedstrijd neemt het op tegen de winnaar van de match tussen Aethra Esports en Team 7AM van woensdag, terwijl de winnaar zich rechtstreeks plaatst voor de finale.