Volg LIVE derde speeldag Belgische League of Legends-competitie

15 juni 2020

In de derde week van de Belgische League of Legends-competitie gaat Aethra Esports op zoek naar zijn eerste overwinning tegen RSCA Esports en Brussels Guardians. Team 7AM probeert zichzelf opnieuw te bewijzen tegen de ongeslagen koploper Sector One en KVM Esports. De nieuwkomer bewees afgelopen week dat ze thuishoren in de Belgian League door het nochtans sterke Brussels Guardians te kloppen. Dat laatste team neemt het ook op tegen het ervaren Aethra Esports, dat zijn start wel volledig miste.

Bekijk ook de hoogtepunten van de tweede speeldag:



