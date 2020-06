Volg hier vanaf 19 u start nieuw seizoen Belgische League of Legends-competitie redactie

01 juni 2020

17u45 4 games Vanavond om 19 uur start het zomerseizoen van de Belgian League, de Belgische League of Legends-competitie. Zes team strijden acht weken lang voor vier felbegeerde plekjes in de play-offs. De winnaar kan doorstoten naar de European Masters.



Vorig seizoen sleepte Sector One de eerste prijs in de wacht door de hele competitie ongeslagen te blijven. Dit seizoen hopen ze dat kunstje te herhalen met dezelfde vijf spelers. Toch zullen ze deze keer meer tegenstand mogen verwachten, want de andere teams zaten niet stil.

Zo heeft KVM Esports zich versterkt met drie nieuwe spelers, van wie twee overkomen van de Dutch League. Ook Aethra Esports heeft stevig aan de ploeg gesleuteld. Met Job ‘Slyv3r’ Goossens en Mick ‘Bardo’ op den Akker hebben ze bijvoorbeeld een stevige botlane achter de hand met de nodige ervaring. Bij RSCA Esports en Brussels Guardians bleef het dan weer eerder stil. Zij besloten om verder te gaan met hun huidige spelers.

Ten slotte is het ook uitkijken naar de prestaties van nieuwkomer Team 7AM. Zij zullen dit seizoen Timeout Esports vervangen dat besloot uit de competitie te stappen. Team 7AM nam eerder al met wisselend succes deel aan de Open Tour Benelux, een reeks toernooien voor organisaties die niet in de Belgian League meespelen. Ze zullen echter sterker voor de dag moeten komen als ze willen meedingen naar een plek in de play-offs tegen de grote jongens.