Volg hier live strijd om play-offs in Belgische League of Legends-competitie redactie

24 februari 2020

18u13 0 games In de zesde week van de Belgische League of Legends e-sportcompetitie barst om 19 uur de strijd voor een plekje in de play-offs los. Sector One en Timeout Esports lijken hun eerste en tweede plek niet meer te zullen afgeven, maar voor de overgebleven twee plaatsen zijn nog steeds vier teams in de running. Zullen het Aethra Esports en RSCA Esports worden of steken KVM Esports of Brussels Guardians er nog een stokje voor? Volg alles hier vanavond live.

De eerste wedstrijd van de avond is die tussen RSCA Esports en Sector One. RSCA Esports heeft alle punten die ze kunnen sprokkelen broodnodig, maar daarvoor moeten ze voorbij koploper Sector One. Ze hebben hun identiteit als team nog niet volledig gevonden, en dat maakt opboksen tegen een gevestigde waarde als Sector One alleen maar moeilijker.



Timeout Esports neemt het dan weer op tegen Brussels Guardians. Als Timeout Esports de tweede plaats wil behouden en Sector One het vuur aan de schenen wil leggen, dan is winnen een must. Brussels Guardians heeft het moeilijk gehad, en lijkt niet opgewassen tegen het sterke Timeout Esports.

In hun tweede match van de avond kijkt RSCA Esports de jongens van Aethra Esports in de ogen. Beide teams delen momenteel de derde plaats met elk twee gewonnen en drie verloren wedstrijden. Zowel RSCA Esports als Aethra Esports boekten de voorbije weken niet de beste resultaten en verloren zo broodnodige punten. Wie van de twee zal zich hier kunnen herpakken?



Met Timeout Esports tegen KVM Esports sluiten we de zesde speeldag van de Belgian League af. KVM Esports boekte al veel vooruitgang en mag zelfs hopen op een plek in de play-offs. Het is echter nog maar de vraag of ze genoeg progressie hebben gemaakt om de nummer twee van de ranking te kunnen kloppen.

Morgen vind je alle hoogtepunten op deze site.