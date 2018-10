Volg grootste e-sporttoernooi van Benelux dit weekend live op HLN sam

11 oktober 2018

17u29 0 Games Dit weekend gaat in de Mechelse Nekkerhal GameForce Masters door, het belangrijkste e-sporttoernooi in de Benelux. Topgamers nemen het tegen elkaar op in Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Rocket League en Hearthstone.

Via een videostream kan je op deze site live volgen welke deelnemers zich Benelux Master mogen noemen en een deel van de prijzenpot van 25.000 euro opstrijken. Spannend wordt het zeker, want de teams zijn zo sterk dat Sector One en DefuseKids, twee van de grootste Beneluxploegen, zich voor geen enkele game wisten te kwalificeren. De Nederlanders van mCon stootten daarentegen door naar de finale van de Rocket League-competitie zonder ook maar een verloren partij.

Een ploeg om in de gaten te houden is Team Mowglitch (LoL), laat de organisatie weten. Daarin zit namelijk Danny 'DanDan' Le Comte, een Nederlander uit het Franse Team LDLC. En dat is dan weer een sterk League of Legends-team dat meedoet op Challengerniveau, net onder de wereldtop. Zijn coach is ex-wereldkampioen Bora 'YellOwStaR' Kim, die naam maakte bij Fnatic, één van de bekendste teams ter wereld in e-sport.

Programma en deelnemers:

Zaterdag 10 uur: Rocket League

#1 MCON esports

- Mike "Mikeboy" Verkuijlen

- Thomas "ThO." Binkhorst

- Justus "Justuszzz" Zielhuis

- Patrick "Piatrix" Campagne (Sub)





#2 Gamefist - Franstalig

- Ludovic "Faykow" Soyez

- Benjamin "Eversax" Wagner

- Maello "AztraL" Ernst

- Lionel "Kab Liones" Hecht (Sub)

Zaterdag 13 uur: Counter-Strike: Global Offensive

#1 2HIGH

- berkyyy

- Hrdz

- cadzor

- Beyaz

- Malek

- Keoz

#2 MCON esports

- Stefan "Ketchup" Hannema

- Jamie "Luosrevo" Lammers

- Jarne "Kzealos" van Ransbeeck

- Thijs "Rilax" Izaks

- Jeffrey "Teddy" Dekkers

Zondag 10 uur: Hearthstone

#1 Jim "Badajimpom" Boer (Echo Zulu)

#2 James "RebornC" Titley (ICE up)

Zondag 13 uur: League of Legends

#1 Team Mowglitch

- Top laner: Danny "DanDan" Le Comte

- Jungle: Maik "Hades" Jonker

- Mid laner: Max "Raqo" Temminck

- ADcarry: Patrick "Conjo" Jacobs

- Support: Richard "Nightmares" Gielisse

- Substitute: Luc "Barrage" van Gestel

- Substitute: Jan-Willem "Tuomari" van Wingerden

#2 Echo Zulu

- Top laner: Alois "Alois" Nelissen

- Jungle: Eduard "Tent" Dinkelberg

- Mid: Randy "Chapapi" van de Bemt

- ADcarry: Lucca "Peezy" Schouten

- Support: Denis "Boomin" Melnikov

- Substitute: Haroen "Poeza" Hassan Ali

- Substitute: Ivo "Dommy" Smit

Prijzenpot

- League of Legends

1. 5.000 EUR

2. 2.500 EUR

3. 1.500 EUR: Defusekids

- Counter-Strike

1. 5.000 EUR

2. 2.500 EUR

3. 1.500 EUR: Defusekids

- Rocket League

1. 2.500 EUR

2. 1.500 EUR

3. 500 EUR: BRASH esports

- Hearthstone

1. 1.500 EUR

2. 750 EUR

3. 250 EUR: Arkhamknight

