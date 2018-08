Vlaamse gamestudio scoort met frisse en karaktervolle platformshooter 'Guns, Gore & Cannoli 2' Steven Alen

25 augustus 2018

00u05 0 Games Vuurwapens, goorheid en een Italiaans gebakje: de titel van deze Belgische game valt op, dat is het minste wat je kan zeggen. In deze platformgame met een heel eigen smoel is het knallen geblazen, met tot vier spelers tegelijk. Enneuh, het is tegen gangsters, nazi's én zombies.

De game speelt zich af in 1944, tijdens WOII. De cannoli uit de titel is geen lekker gerechtje, maar niemand minder dan Vinnie Cannoli. Deze badass neemt het met een gigantisch wapenarsenaal op tegen de slechteriken en de illustere Dark Don. De wapencirkel laat je vlot wisselen tussen speeltjes als baseballbats, een grote voorraad vuurwapens, een vlammenwerper of een kettingzaag - jup, daar slaat de 'gore' in de titel op. In de game ontploft heel wat, goed voor rondvliegende ledematen en een hoop rode vlekken op je scherm. Maar natuurlijk altijd met een knipoog, want de mooie getekende stijl van de game laat het nooit écht vettig worden.

Aparte sfeer

Die stijl, die je vooral voelt in de geanimeerde cutscenes, is naast het spelplezier een van de pijlers van Guns, Gore & Cannoli 2. De game roept heel tongue-in-cheek de sfeer op van gangsterfilms vol clichés, overgoten met een filmnoirsausje en swingend op uitstekend gekozen muziek uit ver vervlogen tijden. De droge humor neigt soms naar de 'zo slecht dat het weer grappig wordt'-kant, maar dat draagt alleen maar bij tot de ervaring. "It will be a night to dismember", grijnt bijvoorbeeld een slechterik wanneer hij een kettingzaag in onze Cannoli wil zetten.

Gameplay

De game speelt opvallend lekker. Terwijl de trailer erg doet denken aan Metal Slug, verloopt de actie doorgaans wat gecontroleerder dan het buttonbashen van die iconische reeks. De besturing is een beetje apart, maar al snel springt, rolt en knalt Cannoli precies zoals je wil - leve trouwens die double-jump! Je kan in alle richtingen schieten, en alle wapens voelen toch anders aan. Het mikken verloopt ook erg soepel, wat bijvoorbeeld handig is om enkele strategisch bengelende tonnen en kandelaars op je tegenstanders te keilen.

Heel tof is dat je zowel online als offline met vier tegelijk kan spelen, en dat vrienden altijd kunnen langskomen en weer afzwaaien. Met de standaard moeilijkheidsgraad moet je trouwens al wel je best doen om de pijp uit te gaan, wat het spelplezier ook bevordert. Maar fans van Dark Souls kunnen natuurlijk ook gewoon 'moeilijk' en 'heel moeilijk' proberen.

Aanrader

Vlaams mediaminister Sven Gatz zei het de voorbije week nog op Gamescom: in Vlaanderen hebben we uitstekende gameontwikkelaars. Crazy Monkey Studios uit Kontich is er eentje van, en hun zacht geprijsde Guns, Gore & Cannoli 2 is zeker een aanrader.

Guns, Gore and Cannoli 2 is na de release voor Steam en de Switch sinds vorige week ook beschikbaar voor de PlayStation 4.