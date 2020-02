Virussimulatiespel Plague Inc. verwijderd uit Chinese App Store YV

28 februari 2020

11u28

Bron: The Verge 0 Games De game Plague Inc., die spelers de opdracht geeft de wereld uit te roeien met een dodelijk virus, is uit de Chinese App Store verwijdert. Het spel zou volgens de Cyberspace Administratie van China verboden inhoud bevatten.

“We hebben heel triest nieuws voor onze Chinese spelers”, opent Ndemic Creations, de maker van het spel in een blogpost gisteren. Het spel is verwijderd uit de App Store in China en er is niets dat de ontwikkelaars eraan kunnen doen, laten ze weten. Ze zullen wel contact opnemen met de Chinese overheidsinstantie om de situatie uit te klaren.

De ontwikkelaars zeggen dat het onduidelijk is of het optreden gelinkt is aan de uitbraak van het coronavirus. In een ander bericht liet Ndemic Creations al weten dat elke keer als er een virus uitbreekt, het aantal downloads van de game stijgt. Mensen willen weten hoe ziektes verspreiden en begrijpen hoe complex virusuitbraken zijn, aldus de ontwikkelaars. Maar benadrukt wel dat een spel is, en geen wetenschappelijk model.