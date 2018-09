Vijf redenen waarom 'Shadow of the Tomb Raider' de beste uit de reeks is



11u00 0 Games Het is alweer vijf jaar geleden dat ‘s werelds vermaardste avonturierster Lara Croft een nieuw, fraaier smoelwerk gekregen heeft in de reboot van Tomb Raider. Een wervelende wedergeboorte, al doet Shadow of the Tomb Raider, sluitstuk van de trilogie, het nóg beter. Vijf redenen waarom.

1. Een avontuur op maat

Wie ooit een Tomb Raider speelde, weet welke halsbrekende mix van actie, klauterwerk en breinbrekers zijn of haar pad zullen kruisen. Deel drie blijft trouw aan die formule, al heb je ditmaal zelf in de hand hoe moeilijk elk van die drie facetten zijn. En dat valt te 'mixen en matchen' naar believen. Wie zijn tot de tanden gewapende tegenstanders het liefst zo pittig mogelijk heeft, maar tijdens puzzelsegmenten al te graag bijgestaan wordt door Lara’s zoetgevooisde tips, kan daar dus voor kiezen. Makke lammetjes die tegenstand liever mijden, maar bij het exploreren zelf alles willen ontdekken zonder visuele aanwijzingen, komen evenzeer aan hun trekken. En geloof ons: wie voor de Deadly Obsession-moeilijkheidsgraad durft te opteren, zal dame Croft regelmatig - vaak op wel héél erg brute wijze - het hoekje zien omgaan. Zo’n avontuur op maat, daar kunnen veel ontwikkelaars nog van leren.

2. Bijbelse proporties

De immer op schatten jagende protagoniste gaat over lijken om haar doelen te bereiken. In dit geval letterlijk: wanneer ze een mysterieuze dolk bemachtigt in een Latijns-Amerikaanse tempel, in de hoop de schaduworganisatie Trinity te snel af te zijn, zet de twintiger een heuse apocalyps in gang, compleet met tsunami’s, kolkende modder en aardbevingen van Bijbelse proporties. Die scènes behoren tot de spectaculairste uit de hele reeks, en kunnen zonder schaamrood op de wangen naast de voltallige Uncharted-serie staan, waarbij de ontwikkelaars duidelijk een beetje mosterd gehaald hebben. Goed gestolen in ieder geval. Dat al die prachtige vernieling dit keer in glorieuze 4K en HDR te bewonderen valt, maakt alles alleen maar meeslepender.

3. Een interessantere (en vooral intiemere) plot

Omgekeerd evenredig met al die grootse verschrikkingen is er de veel intiemere plot, waarbij Lara’s donkere kantjes ietwat uitgediept worden. Het einde der tijden inluiden gaat dan ook gepaard met een hoop schuldgevoelens die doorheen het spelverloop een plaats krijgen, net als haar herinneringen aan haar vroeg gestorven ouders. Sterker zelfs, wat eerder uitlekte, kunnen we bij dezen bevestigen: er is een heus speelbaar segment waarbij je een piepjonge Lara doorheen Croft Manor manoeuvreert als vanouds! Ook haar relatie met BFF Jonah, die gezellige Nieuw-Zeelandse kok uit de vorige delen, krijgt een plaats in de plot. Dat die twee er gaandeweg closer op worden, doet denken aan klasbakken als The Last of Us (of recenter God of War). Hier weer ‘goed gestolen’ schrijven zou wat overdreven zijn, al valt toch op hoe ontwikkelaar Naughty Dog zijn stempel gedrukt heeft op singleplayergames van tegenwoordig. Dat Shadow of the Tomb Raider zelfs bijwijlen de horrorkaart durft te trekken vonden wij even verrassend als gewaagd. Toegegeven: het hele verhaal zakt naar het einde toe wat in, maar overtreft moeiteloos de twee vorige delen, die - en laat ons wel wezen - op dat vlak niet bepaald memorabel waren.

4. Lara is veelzijdiger dan ooit

Lara’s inmiddels kenschetsende pijl en boog is vanzelfsprekend opnieuw van de partij, maar daarnaast beschikt de heldin over enkele nieuwe foefjes. Zo zorgt de nieuwe rappelfunctie voor extra veelzijdigheid én uitdaging bij het vele klauterwerk en is ze beweeglijker dan ooit tevoren onder water. Al moet wel gezegd: er wordt véél gezwommen in Shadow of the Tomb Raider, misschien wat té veel. Leuk is dat je ook al zwemmend best niet te veel opvalt, tenzij je het tot piranha-ontbijt wil schoppen. Stealth speelt een grote rol in dit avontuur, al kan je ook steeds voor de minder subtiele ‘Rambette’-optie gaan. Maar de game stelt alles in het werk om Lara zo geruisloos mogelijk langs schorem allerhande te gidsen met handig geplaatste struikgewassen en modderpoelen waarmee ze zich kan camoufleren. Het leukste nieuwigheidje wat ons betreft: de gifpijltjes waarmee je belagers letterlijk gek kunt maken. In die mate dat ze elkaar beginnen af te knallen. Of wie een écht statement wilt maken: Trinity-schurken kan Lara zelfs ophangen aan een boom. ‘t Is toch een bengel…

5. Beste van beide werelden

Wat ons het meest van al opviel: Shadow of the Tomb Raider doet al te vaak denken aan het glorieuze verleden van de iconische avonturierster. Met andere woorden: we krijgen een terugkeer naar de 'larger than life'-tempels met hun al even megalomane sculpturen en uiteraard puzzels. De onversneden actie die sinds de reboot een prominentere rol kreeg is, zoals eerder vermeld, nog steeds aanwezig, maar bevindt zich veel meer in de achtergrond. Ook exploreren wordt te allen tijde aanbevolen om extra tombes, verzamelobjecten allerlei of zij-opdrachten op te sporen. Zeker in de verborgen en bovenal majestueus vormgegeven stad Paititi, die zich diep in de Zuid-Amerikaanse jungles bevindt, valt genoeg te ontdekken. De mannen van Eidos Montréal zijn er in ieder geval in geslaagd het beste van beide werelden te combineren: we krijgen een glorieus huwelijk tussen oud en nieuw. En wie er niet genoeg van krijgt: een 'season pass' is reeds beschikbaar die je onder meer toegang verschaft tot extra tombes. Wij hadden alleszins zin in meer.

Shadow of the Tomb Raider is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

