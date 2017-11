Vijf nieuwe videogames die niet te lang duren 08u00 0 Activision Games U wilt ook wel een nieuwe videogame onder de kerstboom, maar hebt geen zin om daar enkele tientallen uren tijd in te steken? Dat soort games geraakt stilaan in de minderheid, want de meeste moderne titels houden je gedurende een totale speeltijd van zo'n 30 tot 100 uur zoet. Hier zijn er, voor spelers die dat soort vrije tijd niet hebben, een paar die je wèl op een paar avonden erdoor gejaagd krijgt.

Dishonored: Death of the Outsider (7 uur)

In dit losstaande verhaal uit de Dishonored-reeks draait het helemaal om het besluipen van tegenstanders, en het gebruik van speciale krachten om ze te verschalken. Het decor is hetzelfde als dat van Dishonored II vorig jaar, de lengte klokt volgens de meeste spelers af op 7 uur als je alleen de verhaallijn doorspeelt. (Uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc)

Bethesda

The Evil Within 2 (13 uur)

Deze nieuwe horrorgame is niet voor watjes, al zijn de gedrochten die je tegenkomt en aan gort moet schieten eerder gortig dan schrikwekkend. De game laat je relatief wat vrijheid om een door boze krachten beheerst stadje op eigen kracht te exploreren, wat een paar uur extra tijd toevoegt aan de speelduur van de eerste game uit de reeks. (Uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc)

Bethesda

Wolfenstein II: The New Colossus (9 uur)

De bevrijding van een door de Nazi's bezette V.S. in de jaren 60 gaat in Wolfenstein II: The New Colossus met heel wat schietgeweld gepaard. De makers claimen dat hij ongeveer even lang duurt als zijn voorganger, Wolfenstein: The New Order, wat ergens tussen 10 en 15 uur neerkomt. Een weekje iedere avond knallen en je bent erdoor. (Uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc)

Bethesda

Call of Duty: WWII (7-10 uur)

Iedere Call of Duty-aflevering is, wat zijn verhaalcampagne betreft, op maat van een behapbare entertainmentervaring, en er zijn afleveringen geweest die maar vijf of zes uur in beslag namen. Deze nieuwe episode, die zich opnieuw in Wereldoorlog II afspeelt, zou volgens de makers even lang duren als Call of Duty: Advanced Warfare, zo niet iets lànger, en die game duurde zo'n 7 uur. Na dat verhaal zijn er natuurlijk de multiplayer en de zombie-schietmodus, waarin je zo veel uur kunt doorbrengen als je wilt. (Uit op 3 november voor PlayStation 4, Xbox One en pc)

Activision

Star Wars: Battlefront II (7 uur)

Ook in deze nieuwe Star Wars-game zit een verhaallijn, en wat voor één: je speelt, als een van de allereerste keren, een vrouwelijke commando van de keizerlijke troepen, zodat je de gebeurtenissen van de films eens vanuit de andere kant kunt doormaken. De ontwikkelaars stelden al dat de verhaallijn zo'n 7 uur zal duren. Daarna kan er natuurlijk ongelimiteerd worden geknald in de multiplayer.





