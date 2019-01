Videospelletjes spelen op het werk bevordert samenwerking tussen collega’s AW

16u26 0 Games Werkgevers denken maar beter goed na over een volgende teambuildingsactiviteit. In plaats van collega’s tot ruige spelen te dwingen, of uitdagende parcours te laten afleggen, kunnen ze hen beter een videospelletje laten spelen. Uit recent onderzoek blijkt immers dat het de productiviteit met twintig procent verhoogt.

Gedaan met de oldskool teambuildingsactiviteiten, dat is althans zo volgens een nieuwe studie die gepubliceerd werd in AIS Transactions on Human-Computer Interaction. “Er zijn bedrijven die duizenden euro’s aan teambuilding activiteiten besteden. Blijkbaar kunnen ze ook gewoon een Xbox kopen”, aldus Greg Anderson, professor aan de Brigham Young University (BYU) in de VS en hoofdauteur van het onderzoek.

Dat videogames niet enkel negatieve maar ook positieve effecten hebben, was al langer bekend. Toch verraste het resultaat de onderzoekers. De proefpersonen kenden elkaar niet voor het onderzoek en ze speelden maximaal 45 minuten samen. “Dan is een productiviteitsvooruitgang van twintig procent bijzonder groot”, zegt Greg Anderson.

Spelletjes spelen

Zo’n 352 individuen gaven zichzelf op als vrijwilligers en speelden in naam van de wetenschap videospelletjes. Ze werden willekeurig in 80 teams verdeeld waarbij niemand elkaar kende. Het spelletje dat de participanten speelden, stimuleerde de samenwerking. Bovendien werd de competitiviteit van de spelers gestimuleerd door middel van geldbeloningen en andere prijzen. Na slechts 45 minuten scoorden alle teams beter op vlak van samenwerking.

“Videospelletjes in groep spelen, is misschien het meest haalbare (of zelfs het meest succesvolle) alternatief voor moderne teambuildingsactiviteiten”, aldus Mark Keith, professor Informatica aan de Brighman Young University (BYU). Bovendien moeten werknemers helemaal geen fervente 'videogamers’ zijn om de voordelen ervan te ondervinden: “Zij communiceren misschien zelfs beter met hun (nieuwe) collega’s om de regels van het spel onder de knie te krijgen”.

Effect van vooroordelen

Een belangrijke groep die de onderzoekers echter achterwege laten, zijn oude collega’s die elkaar al een tijdje kennen en het een en ander samen meemaakten. Daarbij kunnen competitieve spelletjes vooroordelen of negatieve ervaringen net versterken. Voorlopig is het onmogelijk om te besluiten dat videogames eenzelfde grote impact bij hen hebben. Daarvoor zullen de onderzoekers eerst aan de slag moeten met een honderdtal collega’s die elkaar al een tijdje kennen.