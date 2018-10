VIDEO. Trofee van gametoernooi Gameforce Masters wordt officieel ‘Broken Trophy’ na deze komische prijsuitreiking sam

16 oktober 2018

10u58 0 Games Kolder afgelopen weekend tijdens GameForce Masters in de Mechelse Nekkerhal. Team Salty Skins stond plots met stukken van de trofee in handen, een momentje dat viraal ging.

GameForce Masters is het belangrijkste e-sporttoernooi in de Benelux. Topgamers namen het tegen elkaar op in Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Rocket League en Hearthstone, toernooien die je overigens live kon volgen op deze site.

Toen team Salty Skins de overwinning bij Counter-Strike: Global Offensive zaterdagnamiddag kwam vieren, had iemand de beker al laten vallen en gewoon teruggezet, laat de organisatie weten. Het resultaat? Een wankele trofee die in stukken uit elkaar viel toen het team die in de lucht wilde steken.

De organisatie ziet er de humor wel van in en kondigt aan dat de trofee van de voortaan officieel door het leven gaan als de ‘Broken Trophy’. En Salty Skins? Die streken met hun winst 5.000 euro op.

Uitslagen:

Rocket League: 4-3

eerste plaats: GameFist

tweede plaats: MCON Esports

CS:GO: 2-1

eerste plaats: Salty Skins

tweede plaats: MCON Esports

Hearthstone: 3-2

eerste plaats: ICEUP RebornC

tweede plaats: Echo Zulu Badajimpom

League of Legends: 2-0

eerste plaats: Team MowGlitch

tweede plaats: Echo Zulu