VIDEO. Dit waren eerste Game Awards van ons land DVDE

16 februari 2019

17u29

Bron: VTM NIEUWS 0 Games In Kortrijk, het kloppende hart van de Belgische game-indrustrie, zijn gisteravond de allereerste Belgian Game Awards uitgereikt, de prijzen voor de beste videospelen van eigen bodem. 46 games maakten kans op een prijs. Met het evenement wil de organisatie de game-industrie van ons land promoten, want games draaien tegenwoordig een hogere omzet dan film en muziek samen.

‘Divinity: Original Sin 2' is de beste videogame van het jaar. Het spel speelt zich af in een mythologische fantasiewereld en is ontwikkeld door Larian Studios uit Gent. Het spel is enorm populair. Wereldwijd zijn er al drie miljoen exemplaren van verkocht.