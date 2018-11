VIDEO. Asterix en Obelix trekken naar pretpark Las Vegum in nieuwe actiegame sam

28 november 2018

De Romeinen vliegen weer door de lucht in Asterix & Obelix XXL 2, de nieuwste game rond de sympathieke Galliërs. “ Zowel jong als oud zullen genieten van het spannende avontuur in Las Vegum, een pretpark gemaakt door Julius Caesar”, meldt gamesbedrijf Mindscape. “Terwijl je je weg door het park zoekt zul je verschillende, kleurrijke thema’s tegenkomen zoals Lutetia, Klein Venetië, LuckSore en Pirateneiland.” De game verschijnt morgen voor Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc.

