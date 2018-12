VIDEO. 500 supporters voor Belgisch kampioenschap van... videospel Jeroen Van der Auwera Jef Artois

02 december 2018

23u14

Bron: VTM Nieuws 0 Games In de Spiroudome in Charleroi is vanmiddag het Belgisch kampioenschap van de videogame ‘League of Legends’ gehouden. Twintig gamers in vier teams namen het tijdens het toernooi tegen elkaar op. Opvallend: honderden toeschouwers woonden de wedstrijd live bij.

De videogame is ongelooflijk populair, wereldwijd spelen meer dan 100 miljoen mensen het spel. In teams van vijf spelers proberen ze om het eerst het andere team te verslaan.



Dit is het grootste event ooit in ons land waarbij toeschouwers komen kijken naar een game-wedstrijd. De 500 supporters zorgden tijdens de confrontaties voor heel wat sfeer.



Maar wat houdt ‘League of Legends’ juist in? Omar Van Vynckt, één van de spelers, doet zijn best om het “simpel” uit te leggen: