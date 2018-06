Verhuis van 'Fortnite'-accounts van PlayStation naar Xbox of Switch blijft verboden Arnoud Wokke sam

14 juni 2018

14u56

Bron: BBC, Tweakers.net 1 Games Wie Fortnite speelt op de PlayStation 4, kan die account met de bijhorende aankopen meenemen naar een smartphone, tablet of Windows-pc. Maar naar een Nintendo Switch of Microsoft Xbox One, dàt mag niet van Sony.

Sony is niet van plan het verbod op te heffen, schrijft de BBC. Op dezelfde manier kunnen PS4-gamers niet tegen Switch- of Xbox One-gebruikers spelen, maar wel tegen gamers met een pc, Android en iOS.

Een echte reden geeft Sony niet, alleen een algemene verklaring over hoeveel mensen de PS4 gebruiken. "We staan altijd open om te horen waar de PlayStation-gemeenschap interesse in heeft om de game-ervaring te verbeteren", luidt het. Die feedback is tot nu toe geweest dat veel mensen hebben gevraagd om de Fortnite-accounts niet langer 'gegijzeld' te houden op de PS4.

Het onderwerp staat op de agenda, omdat Fortnite voor de Nintendo Switch deze week uitkwam. Epic Games kondigde deze week ook aan dat er 125 miljoen spelers zijn sinds de game een jaar geleden verscheen.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net