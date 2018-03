Vergeet Pokémon Go: binnenkort jagen we allemaal op dino's in Jurassic World Alive avh

07 maart 2018

11u31

Games Na het grote maar korte succes van Pokémon Go mogen we ons opmaken voor een nieuwe hype. Met Jurassic World Alive kan je je eigen dinoverzameling aanleggen. En je kan je nu al inschrijven.

Filmstudio Universal kondigde vandaag aan dat het deze lente een eigen AR-game (augmented reality) op de markt zal brengen. Het spel lijkt erg hard op Pokémon Go: spelers kunnen dinosaurussen vangen in hun buurt, sommige soorten zijn al zeldzamer dan de andere en sommige dino’s kan je enkel vinden op specifieke plaatsen. En uiteraard kan je jouw dino’s laten vechten met die van andere spelers.

Het grootste verschil met Pokémon Go is dat je niet per se naar buiten moet om het spel te spelen, met een drone kan je in het spel DNA van dino’s oppikken. Met dat DNA kan je vervolgens je eigen dino samenstellen. “Spelers kunnen zeker zelf op pad om te ontdekken, maar we wilden het spel ook wat flexibel maken, zodat je het ook thuis kan spelen”, zegt Chris Heatherly, onderdirecteur van het gamedepartement van Universal.

Wanneer het spel deze lente wordt gelanceerd, zal je meer dan honderd verschillende dinosaurussen kunnen vangen. Maar gameontwikkelaar Ludia, dat het spel samen met Universal maakte, zegt dat het spel vaak geüpdatet zal worden. “De grootste focus ligt op hybrides en superhybrides”, zegt Ludia-CEO Alex Thabet. “Zo creëren we een bijna oneindig spectrum van mogelijkheden.”

Het spel zal beschikbaar zijn in de App Store en Google Play. Wie zich nu al registreert op de website, krijgt een beloning bij de lancering.

Harry Potter

Jurassic World Alive is niet het enige AR-spel dat dit jaar wordt gelanceerd. Warner Bros brengt binnenkort ‘Harry Potter: Hogwarts Mystery’ uit. Spelers kunnen hun eigen karakter uitkiezen, door de tovenaarswereld lopen om punten te verzamelen, opdrachten aan te gaan, vrienden uit te dagen en nog veel meer. In het spel kom je ook populaire Harry Potter-personages als Sneep en Hagrid tegen.

Registeren voor Hogwarts Mystery kan nu al via de website. Het spel zal te downloaden zijn via de App Store en Google Play.