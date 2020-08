Vergeet Fortnite, Fall Guys is de nieuwe gamehit: alles wat je moet weten NLA

17 augustus 2020

De game 'Fall Guys: Ultimate Knockout' was nog maar een week beschikbaar en had al 2 miljoen downloads op softwaredistributieplatform Steam. Doel van het spel is om verschillende rondes, de ene al gekker dan de andere, te overleven en kampioen te worden.

Wat is het?

‘Fall Guys: Ultimate Knockout’ is een nieuwe battle royale-game van softwareontwikkelaar Mediatonic. Aan het begin van de game spelen maar liefst 60 spelers mee, bij elke ronde worden verschillende spelers geëlimineerd. De 25 minigames variëren van bizarre obstakels ontwijken over voetballen tot een geheugenspel. Wie op het einde overblijft, wint het spel. Een ronde winnen wordt beloond met Kudos en Crowns, waarmee spelers unieke outfits voor hun figuurtje kunnen kopen.

Waarom is het zo populair?

Wel 2 miljoen downloads op een week tijd is niet niets. De game won veel bekendheid door filmpjes op YouTube en op streamingplatform Twitch, maar is vooral zo populair omdat het spel erg toegankelijk is. De 25 minigames zien er eenvoudig uit, maar door de 59 andere spelers wordt het al snel chaotisch. Wie een verkeerde beweging maakt, moet terug naar start gaan of wordt uit het spel geëlimineerd.

Waar kan ik het spelen?

‘Fall Guys: Ultimate Knockout’ is ontwikkeld voor de PC en de PlayStation 4. De game kost 19,99 euro, maar is gratis voor PlayStation Plus-leden tot eind augustus. Windowsgebruikers kunnen het spel op Steam kopen, PS4-spelers in de PlayStation Store.

8 tips om te winnen

1. Houd de “grijp”-toets ingedrukt bij het spelletje staarten stelen in plaats van de toets pas in te drukken als je in de buurt komt van een staart.

2. Loop de spelers met een staart niet achterna, maar probeer hen de pas af te snijden. Jullie lopen aan dezelfde snelheid, inhalen kan niet.

3. Ben je in het bezit van een staart? Ga dan op zoek naar een goede verstopplek, bijvoorbeeld bij een hamer, in plaats van rond te lopen.

4. Vermijd clusters! Probeer altijd vooraan te lopen of wacht tot er een opening komt.

5. Aansluitend bij de vorige tip: soms is het goed om een weg te nemen waar minder spelers lopen. Chaos vermijden helpt om met meer concentratie te spelen.

6. Wacht bij de deuren tot de andere spelers de juiste er hebben uitgekozen. Het is beter om iets later door de juiste deur te lopen dan tijd te verliezen door de verkeerde deur te kiezen.

7. Spring niet op steile hellingen, want dan val je naar beneden.

8. Als je de kroon gaat halen, wacht dan tot die naar beneden komt. Spring dan terwijl je de “grijp”-toets ingedrukt houdt.