Vechten tegen Romeins leger in eerste uitbreiding 'Assassin’s Creed Origins' sam

17u51 0 Ubisoft Games The Hidden Ones, de eerste downloadbare content voor Assassin’s Creed Origins, verschijnt op 23 januari. In de eerste uitbreiding neem je het op tegen een Romeins leger.

Gamesbedrijf Ubisoft meldt dat alle spelers hun reis door het Oude Egypte kunnen verderzetten met veel nieuwe content zoals verhaaluitbreidingen, nieuwe missies, tijdelijke events en extra aanpassingsitems. De eerste DLC heet The Hidden Ones en bouwt verder op de groei van het Assassinsbroederschap in de vier jaar na het einde van Origins. Spelers trekken naar de Sinai, een nieuw gebied op de kaart waar ze vechten tegen een Romeins bezettingsleger.

Ubisoft

"Deze uitbreiding verhoogt de levelcap naar 45 waardoor spelers hun personage nog verder kunnen upgraden en uitbouwen", luidt het. "Verder krijgen alle spelers toegang tot vier nieuwe legendarische wapens, een nieuwe outfit, twee nieuwe zadels, verschillende nieuwe wapens en twee nieuwe levels voor alle zelfgemaakte gear."

Ubisoft

Levend museum

Op 20 februari krijgt de game de Discovery Tour-uitbreiding, een educatieve modus waarin je het Oude Egypte vrij kan verkennen buiten de eigenlijke gameplay. De uitbreiding bevat ook rondleidingen, verteld door historici en Egyptologen. "Zo verandert het Oude Egypte in een gevechtsvrij, levend museum", klinkt het.

Ubisoft

Vloek

Op 6 maart is het de beurt aan een nieuwe verhaallijn in The Curse of the Pharaohs. "Spelers reizen naar Thebe om een oeroude vloek te onderzoeken die de regio teistert. The Curse of the Pharaohs is gericht op Egyptische mythologie en plaatst spelers tegenover beroemde farao’s en Egyptische wezens tijdens hun onderzoek naar de oorzaak van de vloek, die dode farao’s terug tot leven heeft gebracht." De uitbreiding verhoogt de levelcap naar 55 en bevat ook nieuwe outfits en uitrustingen.

Ubisoft

Prijs

The Hidden Ones kost 10 euro, The Curse of the Pharaohs 20 euro. De Discovery Tour-uitbreiding is een gratis update voor de game maar wordt ook apart verkrijgbaar voor 20 euro op Uplay en Steam. Allemaal zitten ze ook in de Seasons Pass, die 40 euro kost en nog meer extra's bevat.

Lees ook:

Origins, of hoe Assassin’s Creed volwassen werd

Je kameel heeft een gps en nog 8 kleine ingrepen die het spelplezier van Assassin’s Creed Origins flink vergroten

Ubisoft

Ubisoft