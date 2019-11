Valve stelt ‘Half-Life: Alyx’ officieel voor: dit moet je weten Tijs Hofmans

21 november 2019

21u00

Bron: Tweakers.net 0 Games Valve heeft ‘Half-Life: Alyx’ officieel aangekondigd. De game komt exclusief in virtual reality uit, en heeft personage Alyx Vance in de hoofdrol. Het spel speelt zich af tussen deel 1 en deel 2 van de iconische gamereeks.

Zoals verwacht is ‘Half-Life: Alyx’ een prequel die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van ‘Half-Life’ 1 en 2, en dus geen opvolger van ‘Half-Life 2', zoals veel fans hadden gehoopt. Alyx werkt daarbij samen met haar vader Eli om een verzetsgroep op te richten tegen de Combine-aliens. Net als in de eerdere games heeft Alyx een tool om de zwaartekracht te beïnvloeden. Het gaat om speciale ‘Gravity Gloves’ waarmee ze in de trailer puzzels oplost en kan schieten. Valve zegt dat het virtual reality-aspect van het spel ervoor zorgt dat gebruikers bijvoorbeeld om een hoek kunnen kijken of kunnen schieten.



Ontwikkelaar David Spreyrer zegt tegen The Verge dat het spel ongeveer net zo lang duurt als ‘Half-Life 2'. Hij raadt ook aan dat spelers ‘Half-Life 2' eerst spelen als zij het verhaal beter willen begrijpen.

Virtual reality

‘Half-Life: Alyx’ komt in maart volgend jaar uit voor Vive- en Oculus-brillen, en voor Windows Mixed Reality-headsets. Spelers hebben dus niet per se de headset van Valve zelf nodig, maar eigenaars van de zogenoemde Valve Index-bril krijgen de game wel gratis, inclusief ‘extra content’. Andere gamers zullen 49,99 euro moeten neertellen.



De game komt volgens Valve niet uit voor normale schermen of controllers. Valve zegt dat spelers minimaal een Windows 10-pc met een Core i5-7500- of Ryzen 5 1600-cpu nodig hebben, en een GTX 1060- of RX 580-videokaart. Ook hebben spelers minimaal 12 gigabyte werkgeheugen nodig.