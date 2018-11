Uitgever haalt games van Belgische markt wegens gokwetgeving DVDA sam

24 november 2018

21u34

Bron: VTM Nieuws, The Guardian, Tweakers.net 4 Games Gameuitgever Square Enix trekt enkele games terug uit ons land vanwege de strenge Belgische regels voor ingebouwde gokspelen in de games. Het federaal parket opende in september een onderzoek naar zogeheten lootboxes, waarbij gamers een pakket kopen waarvan ze niet weten wat erin zit.

Een lootbox is een virtuele kist met extra applicaties voor games. Gamers kunnen die online kopen, maar weten vooraf niet wat erin zit en wat ze dus eigenlijk kopen. “Het is een schatkist die je kan kopen in een spelletje met een kleine prijs, zo’n twee tot drie euro”, zegt gamer Kasper uit. “Je kan er kleine dingen mee verkrijgen, zoals kleurtjes voor op een wapen of kledij voor een personage.”

Het parket opende eerder dit jaar al een onderzoek naar de lootboxen en ook de kansspelcommissie is geen fan. Zij noemt een lootbox een ingebouwd gokspel. “Alle elementen van een kansspel zoals spel, inzet, toeval, winst of verlies zijn aanwezig. Daardoor zijn er risico’s op gokverslaving en vallen de lootboxen onder de Belgische gokwet”, klinkt het.

Aanpassingen

Volgens The Guardian haalt Square Enix nu drie mobiele games van de Belgische markt, namelijk Mobius Final Fantasy, Kingdom Hearts Union X en Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Het gaat om free-to-playtitels, games die je gratis kan spelen maar waarbij je doorgaans wel wat kleine bedragen moet neertellen om echt vooruitgang te boeken.

Andere uitgevers pasten al games aan om te voldoen aan de wetgeving. Zo zorgde uitgever 2K Games er in augustus voor dat je de lootboxes in basketgame NBA 2K19 in ons land enkel kon kopen met punten, en niet met echt geld. Ontwikkelaar ArenaNet van Guild Wars 2 haalde in september ook aankopen met echt geld uit de online-RPG. Valve, Blizzard en Take Two Interactive lieten lootboxen gewoon verdwijnen in populaire titels als Overwatch en Heroes of the Storm.

Gamegemeenschap begrijpt commotie niet

Doordat sommige internationale, grote spelontwikkelaars de strenge Belgische wetgeving vrezen, komen verschillende games hier zelfs niet meer op de markt. De Vlaamse Gamegemeenschap begrijpt de commotie rond de lootboxen niet. “Soms kan je ze ook op een andere manier verkrijgen dan ze te kopen, maar je kan ze ook links laten liggen”, verduidelijkt David Verbruggen van de Flemish Gaming Association.

“Je kan een lootbox dus eigenlijk perfect vergelijken met een setje Pokémonkaarten, je geeft geld uit aan een pakketje, je doet het open maar weet niet welke kaarten erin zitten. Dus ook die toevalsfactor zit ook daarin”, klinkt het.

Kinderslot

Om de kans op verslaving van je kinderen te beperken, roept de gamegemeenschap op om als ouder altijd een kinderslot op de betaalfunctie van de game te plaatsen.

Bekijk ook: in april dreigde de Kansspelcommissie met sancties