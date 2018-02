UFC 3: Een realistische muilpeer van een game sam

06 februari 2018

07u30 1 Games EA Sports deelt met UFC 3 een flinke uppercut uit. Wat wil je, met Conor McGregor als gezicht. Mixed martial arts (MMA) blijft enorm populair, en UFC 3 doet een geslaagde poging om de adrenaline van de ring te vertalen naar je spelconsole.

Realisme staat centraal in de nieuwe game. Om te beginnen bij de beelden zelf. Tijdens tussenfilmpjes hebben personages weliswaar nog wat last van dingen als die typische 'zwarte tanden', maar tijdens gevechten zelf verloopt alles superafgelikt. Real Player Motion Tech noemt EA Sports het. Vrij vertaald: niet alleen de meppen ogen heel realistisch, ook het lichaamsdeel waar ze op landen beeft zoals het moet.

Realisme

Het verloop van de gevechten voelt heel geloofwaardig aan. Ten eerste hebben beide spelers een staminameter die snel leegloopt wanneer je gaat knoppenrammen. Doseren is cruciaal, want met een volle staminameter komen je slagen en stampen harder aan. Omgekeerd ben je met een lege meter ook veel kwetsbaarder voor muilperen van je tegenstander. Schade aan hoofd, lijf en benen wordt trouwens weergegeven in aparte balkjes, zodat aanvallen kunnen focussen op een bepaalde zone.

Ten tweede hebben de makers een heel lekker aanvoelende balans gevonden tussen zware en lichte slagen. De eerste veroorzaken meer schade, maar kosten ook meer energie. Mis je, dan ben je dus ook kwetsbaarder voor een tegenaanval. Met lichte slagen loop je minder risico, maar mat je je opponent ook minder af.

Ten derde krijg je de mogelijkheid om aanvallen af te breken, iets wat het spelplezier een stuk aangenamer maakt door de grote controle over je acties. Wie al eens wat oude WWE-games heeft gespeeld, weet hoe tergend lang de animaties bij sommige vechtgames kunnen zijn. Nee, dat doet UFC 3 echt prima, al zijn snelle reflexen nu wel héél welkom. Dit alles verplicht je om goed na te denken over je acties en reacties, waardoor het spel heel levensecht aanvoelt en veel voldoening biedt.

Heel uitgebreid

De tutorials zetten je meteen op de juiste weg, waardoor je ook als absolute beginneling vlot kan starten. Toch een flinke prestatie voor een game waarin je een karrenvracht verschillende moves kan bovenhalen. Rechtopstaand vechten verloopt wel een stuk plezanter dan het grondwerk, waar het draaien met de joystick de fun wel een knauw geeft.

De game bevat een nieuwe uitgebreide carrièremodus waarin je keuzes invloed hebben het verloop van je loopbaan. Hypes creëren, fans verzamelen, in welke gym je traint en welke skills je wil trainen, het kan allemaal. Uiteraard kan je online vechten en heb je nog andere modi. Wie bijvoorbeeld geen fan is van grondwerk, kan terecht in spelvariant waarin het niet mogelijk is je tegenstander te vloeren. Een leuk extraatje in de Knockout Mode is het commentaar van rapper Snoop Dogg.

Besluit: 8/10

Fans van MMA kunnen hun hart ophalen met UFC 3. De game biedt waar voor je geld, voelt heel realistisch aan en het rechtstaand vechten is echt top. Het grondwerk had wel leuker gekund.