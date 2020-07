Ubisoft schiet op ‘Fortnite’ met nieuwe battleroyalegame ‘Hyper Scape’

Steven Alen/Julian Huijbregts

03 juli 2020

18u59 3 games Ubisoft kondigt het futuristische ‘Hyper Scape’ aan, een free-to-play battleroyalegame. Honderd spelers nemen het tegen elkaar op in de virtuele stad Neo Arcadia.



Bekende namen in het genre zijn ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’, ‘Fortnite’, ‘Apex Legends’ en het recente ‘Call of Duty: Warzone’. Het snelle ‘Hyper Scape’ onderscheidt zich met enkele nieuwigheden. Zo wordt het speelveld wel steeds kleiner naarmate meer spelers het loodje leggen, maar op het moment dat de cirkel op zijn kleinst is, transformeert het potje in een ‘verover de vlag’-modus. In de huidige testfase wordt de game gespeeld in teams van drie spelers. Het team dat een vlag 45 seconden weet vast te houden, wint. Ook kan een team nog altijd winnen door de tegenstanders uit te schakelen.

Interactie met kijkers

Verder heeft de game integratie met Twitch via de Crowncast-extensie van Ubisoft. Spelers die de game bekijken via het streamingplatform, kunnen stemmen op evenementen, die vervolgens in de game direct plaatsvinden. Kijkers kunnen zo dus het spelverloop beïnvloeden met snufjes als een lagere zwaartekracht, een extra sprong, extra bevoorradingskisten, onbeperkte munitie, etc. Via de Twitch-integratie kunnen kijkers ook de wapens, progressie en statistieken van spelers zien.

Iedereen gelijk

‘Hyper Scape’ heeft geen unieke personages met verschillende mogelijkheden. Alle spelers zijn gelijk en kunnen dezelfde wapens gebruiken. Tijdens een spel kunnen spelers wapens vinden en die upgraden door er twee te combineren tot een sterkere variant. Datzelfde geldt voor vaardigheden, waarvan spelers er maximaal twee kunnen inzetten. De game moet later dit jaar verschijnen voor pc, Xbox One en PlayStation 4.

In deze video leggen de makers hun visie uit:



